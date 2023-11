Israel findet Hinweise auf Geisel-Verstecke in Kinderklinik

Israel bezichtigt die Hamas, Krankenhäuser im Gazastreifen für ihre Zwecke zu nutzen. Unterhalb einer Kinderklinik findet die Armee nach eigenen Angaben ein Waffenlager. Außerdem sollen dort Geiseln festgehalten worden sein.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Anzeichen für verschleppte Geiseln in einer Kinderklinik im Gazastreifen gefunden. Armeesprecher Daniel Hagari veröffentlichte Videos und Fotos, die zeigen sollen, dass die radikal-islamische Hamas im Keller des Rantisi-Kinderkrankenhauses Waffen gelagert und dort offenbar auch Geiseln festgehalten hat. Die Truppen hätten im Keller der Klinik eine Kommandozentrale mit einem Waffenarsenal gefunden, in dem Granaten und andere Sprengstoffe von Hamas-Kämpfern gelagert worden seien. "Und wir haben auch Anzeichen gefunden, die darauf hindeuten, dass die Hamas hier Geiseln hält. Dies wird derzeit von uns untersucht. Aber wir haben auch Informationen, die dies bestätigen", sagte Hagari.

Der Armeesprecher zeigte Aufnahmen von rudimentären Wohnräumen, darunter eine kleine Küche, sowie einen nahe gelegenen Tunnelschacht, der nach seinen Angaben zum Haus eines hochrangigen Hamas-Marinekommandeurs führte. Ganz in der Nähe seien auch eine Schule und ein Gebäude der UN, schrieb die israelische Armee auf X. "Die Hamas hat dieses gesamte Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht und führt von diesem Krankenhaus aus ihren Krieg gegen die Israelis". Als Hinweise auf die Geiseln zeigte Hagari unter anderem eine Babyflasche und ein an einem Stuhl befestigtes Seil.

Zudem seien Sprengstoffgürtel, Granaten, AK47-Sturmgewehre, Sprengsätze, Raketenwerfer und andere Waffen entdeckt worden. "Außerdem haben wir Beweise dafür gefunden, dass Hamas-Terroristen von dem Massaker vom 7. Oktober in dieses Krankenhaus zurückgekehrt sind", erklärte der Armeesprecher. Er zeigte unter anderem ein Motorrad "mit Einschusslöchern", das von Hamas-Terroristen während des Massakers vom 7. Oktober benutzt worden sein soll.

Das Stadtviertel rund um das nördlich gelegene Al-Rantisi-Kinderkrankenhaus war in den vergangenen Tagen Schauplatz heftiger Gefechte zwischen israelischen Soldaten und Hamas-Kämpfern gewesen. Zeugen berichteten auch von heftigen Gefechten rund um das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza, dem größten Krankenhaus im Gazastreifen. Israelische Panzer standen demnach nur wenige Meter von der Zufahrt entfernt. Israel beschuldigt die Hamas, ihr militärisches Hauptquartier versteckt unterhalb des Al-Schifa-Krankenhauses errichtet zu haben, was die islamistische Organisation zurückweist.