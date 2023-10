Israel greift Tunnelanlagen im Gazastreifen an

Schlüsselziel der Bodenoffensive Israel greift Tunnelanlagen im Gazastreifen an

Die unterirdischen Hamas-Tunnel sind für das israelische Militär eine der Herausforderungen, schließlich sollen von dort aus die Terroristen ihre Angriffe auf Israel steuern. Nun meldet die Armee Schläge gegen die Tunnelanlagen. Auch ein Haus eines Hamas-Kommandeurs soll zerstört worden sein.

Die israelische Armee konzentriert sich nach offiziellen Angaben im Kampf gegen die radikalislamische Hamas jetzt auf die Tunnelsysteme im Gazastreifen. Die Tunnelanlagen im Gazastreifen gelten als Schlüsselziel der israelischen Bodenoffensive, da die Hamas von dort aus ihre Angriffe auf Israel steuert. Zudem hat die "New York Times" kürzlich unter Berufung auf Experten berichtet, dass sich neben Hunderttausenden Litern Treibstoff für Fahrzeuge auch Raketen, Munition sowie Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente in den Tunneln befänden.

Das Vorgehen der israelischen Armee in dem palästinensischen Küstenstreifen ist die Vergeltung für die Angriffe von Hamas-Terroristen auf israelische Zivilisten am 07. Oktober, bei denen nach israelischen Angaben mehr als 1400 Menschen getötet wurden. Zudem verschleppte die Hamas mindestens 239 Geiseln in den Gazastreifen.

"Am letzten Tag haben die kombinierten IDF-Kampftruppen etwa 300 Ziele angegriffen, darunter Panzerabwehrraketen- und Raketenabschussposten unter Schächten sowie Militärgelände in unterirdischen Tunneln der Hamas-Terrororganisation", heißt es in einer Erklärung der israelischen Verteidigungskräfte (IDF). Militante hätten mit Panzerabwehrraketen und Maschinengewehrfeuer reagiert. Zudem haben israelische Soldaten nach eigenen Angaben Terroristen getötet, wobei sie von der Luftwaffe unterstützt worden sind.

Laut Zeugenaussagen nahm Israel die Hauptverbindungsstraße im Gazastreifen von Norden nach Süden unter Beschuss und griff Gaza-Stadt von zwei Seiten aus an. Der militärische Arm der Hamas, die Al-Kassam-Brigaden, berichtete am Morgen von Gefechten mit israelischen Streitkräften, die im Süden des Gazastreifens eingedrungen seien. Im Nordwesten seien zwei israelische Panzer und ein Bulldozer angegriffen worden. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Haus von Hamas-Kommandeur im Westjordanland zerstört

Bei ihren Vorstößen haben die israelischen Truppen überdies das Haus der Familie von Saleh al-Arouri zerstört, dem im Exil lebenden Befehlshaber der Hamas-Truppen im besetzten Westjordanland. Derzeit wird angenommen, dass er im Südlibanon lebt. Mehrere Videos davon wurden in den sozialen Medien geteilt.

Arouri gehört zu den Führungsfunktionären der radikalislamischen Hamas, die von Israel als Ziele für Vergeltung der Angriffe vom 7. Oktober benannt wurden. Arouri saß 17 Jahre in israelischen Gefängnissen und hat 2014 zugegeben, drei israelische Jugendliche aus einer Siedlung im Westjordanland entführt und getötet zu haben.

Nach Aussagen von Anwohnern war das Haus zum Zeitpunkt der Zerstörung unbewohnt. Die palästinensischen Gebiete des Westjordanlands werden von der Fatah-Organisation von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas kontrolliert, die Hamas versucht allerdings, auch dort stärker Fuß zu fassen.