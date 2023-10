Mehrfach ruft Israel die Palästinenser im Gazastreifen auf, im Süden Schutz zu suchen, da sich die Angriffe der israelischen Militärs auf den Norden der Enklave konzentrieren. Dabei finden im gesamten Gazastreifen Operationen der Israelis statt.

Die israelische Armee hat einem Militärsprecher zufolge ihren Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen fortgeführt. Israelische Truppen befänden sich in "verschiedenen Teilen des nördlichen Gazastreifens", sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus. Schwer gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge und Bulldozer seien in den Gazastreifen bewegt worden. Laut dem aktuellen Militärbericht wurden in den vergangenen 24 Stunden mehr als 300 Ziele der Hamas angegriffen.

Das israelische Militär konzentriere sich zwar auf den Norden, so Cornicus, schlage aber "in allen Teilen des Gazastreifens zu". "Wir jagen ihre Kommandeure, wir greifen ihre Infrastruktur an, und wann immer es ein wichtiges Ziel gibt, schlagen wir zu." Conricus bekräftigte zudem, dass Israel alles tue, um die Tötung von Zivilisten zu vermeiden, und beschuldigt die Hamas, das Hauptkrankenhaus von Gaza-Stadt, Al-Shifa, als Versteck für "Terroristen" zu nutzen.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte am 7. Oktober einen beispiellosen Großangriff auf Israel begonnen. Dabei wurden nach israelischen Angaben etwa 1400 Menschen in Israel getötet. Zudem verschleppte die Hamas Armeeangaben zufolge mindestens 239 Menschen in den Gazastreifen. Vier der Entführten ließ die militante Palästinenserorganisation inzwischen frei.

Als Reaktion auf den Hamas-Angriff hatte Israel den Gazastreifen komplett abgeriegelt und mit dessen Bombardierung begonnen. Zudem drangen zuletzt israelische Bodentruppen in das von der Hamas kontrollierte Gebiet ein. Durch die israelischen Angriffe wurden nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben der Hamas mehrere Tausend Zivilisten getötet.