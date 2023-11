Laut Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds sind in Gaza Stadt in der Nähe vom Al-Kuds-Krankenhaus mehrere israelische Panzer im Einsatz. In dem Gebiet gebe es heftigen Beschuss. In der Klinik sollen Tausende Flüchtling Schutz gesucht haben.

Israelische Panzer sind nach Augenzeugenberichten auf zentralen Straßen der Stadt Gaza im Einsatz. Der Palästinensische Rote Halbmond berichtete, Panzer seien in etwa 20 Meter Entfernung vom Al-Kuds-Krankenhaus in der Stadt Gaza.

Es gebe heftigen Beschuss in dem Gebiet. Tausende Flüchtlinge, die in der Klinik Schutz gesucht hätten, seien in größter Angst. Von 18 Krankenwagen des Roten Halbmonds im nördlichen Gazastreifen seien nur noch sieben einsatzfähig, hieß es weiter. Auch sie könnten wegen Treibstoffmangels binnen Stunden ausfallen, warnte die Organisation.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte Ende der Woche bereits mit, es seien derzeit 20 der 36 Krankenhäuser in dem Küstengebiet nicht mehr im Einsatz. Die übrigen Kliniken liefen unter anderem wegen Treibstoffmangels nur im Notbetrieb. Die Kliniken brauchen Treibstoff für Generatoren, um Strom zu erzeugen. Die Hamas sollen nach Angaben Israels die Krankenhäuser in Gaza-Stadt als Stützpunkte nutzen.

Anfang der Woche hatte die israelische Armee erklärt, Bodentruppen seien "tief" in die Stadt Gaza vorgedrungen. Israel bekräftigte seither mehrmals Aufrufe an Zivilisten in der Stadt Gaza, in den Süden des Gazastreifens zu fliehen. Israel wirft der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas vor, sie missbrauche Zivilisten gezielt als menschliche Schutzschilde.

Mehr als 11.000 Menschen im Gazastreifen getötet

Die israelische Armee teilte mit, fünf Reservisten seien bei Kämpfen im Norden des Gazastreifens getötet worden. Seit dem Massaker der Hamas im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober seien damit 361 israelische Soldaten getötet worden.

Seit Beginn israelischer Gegenangriffe wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mehr als 11.000 Menschen getötet - zumeist palästinensische Zivilisten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte gesagt, Israel habe im Gazastreifen bereits "Tausende von Terroristen getötet".