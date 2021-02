Impf-Wahlkampf in Rheinland-Pfalz: CDU-Spitzenkandidat Baldauf wirft SPD-Ministerpräsidentin Dreyer vor, bei den Zweitimpfungen auf das Prinzip Hoffnung zu setzen. Dreyer widerspricht.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den Vorwurf zurückgewiesen, das Vorgehen ihres Landes bei der Corona-Impfungen sei riskant. "Trotz Wahlkampf bitte ich darum, bei den Fakten zu bleiben und nicht mit den Ängsten der Menschen zu spielen", sagte die SPD-Politikerin zu ntv. "Dafür ist die Lage zu ernst."

Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl am 14. März, Christian Baldauf, hatte im "Frühstart" von ntv gesagt, er halte Dreyers Vorgehensweise für "extrem gefährlich". Anders als etwa in Baden-Württemberg werde in Rheinland-Pfalz "einfach nur verimpft und man hofft darauf, dass man genug Impfstoff für die zweite Impfung bekommt". Das sei gefährlich. Schon jetzt hätten mehr als 30.000 Impftermine abgesagt werden müssen.

Dreyer sagte, sie sei "sehr glücklich darüber, dass wir in Rheinland-Pfalz deutschlandweit ganz weit vorne sind bei der Anzahl der Erstimpfungen, denn Impfstoff im Kühlschrank schützt keine Menschen". Bisher seien in ihrem Bundesland über 140.000 Erstimpfungen vorgenommen worden. Es sei "sichergestellt, dass jeder von ihnen auch seine Zweitimpfung bekommen wird".

Bei den Erstimpfungen liegt Rheinland-Pfalz in der Rangfolge der Bundesländer auf dem zweiten Platz. Weniger gut sieht es bei den Zweitimpfungen aus, da kommt Rheinland-Pfalz aktuell nur auf Platz zehn.

Die von Baldauf genannte Zahl der abgesagten Impftermine bestätigte Dreyer. Dies habe allerdings nicht an Rheinland-Pfalz gelegen: "Im Januar mussten nach der Ankündigung des Bundesgesundheitsministers, dass wir weniger Impfstoff bekommen als angekündigt, 30.000 Termine für Erstimpfungen verschoben werden. Diese Erstimpfungen starten nun wie bereits angekündigt ab dem 17. Februar, da Biontech zuverlässig und über Plan liefert."

Rheinland-Pfalz habe nicht nur die Zweiimpfungen abgesichert, auch weitere Erstimpfungen würden in diesem Monat folgen. "Ende des Monats werden 200.000 Menschen in Rheinland-Pfalz ihre Erstimpfung und über 140.000 Menschen auch schon ihre zweite Impfung erhalten haben", so Dreyer.