Wie gewonnen, so ... : Jeder vierte Renter muss bald Steuern zahlen

Was der Staat an der einen Stelle gibt, nimmt er an anderer wieder: Durch die angekündigte Rentenerhöhung müssen 4,57 Millionen Rentner ihr Altersgeld künftig als Einkommen versteuern. Dem Staat winken auf diese Weise mehrere Millionen Euro an Einnahmen.

Mit der Rentenerhöhung zum 1. Juli werden viele Ruheständler erstmals steuerpflichtig. "Nach der aktuellen Anhebung der Rentenwerte im Jahr 2018 zahlen voraussichtlich 4,41 Millionen Rentner in Deutschland Steuern", erklärte das Bundesfinanzministerium auf eine Anfrage von "Focus Online".

Die Renten sollen zum 1. Juli im Westen um 3,22 Prozent und im Osten um 3,37 Prozent steigen. Für 2019 erwartet das Ministerium einen Anstieg der steuerpflichtigen Rentner auf 4,57 Millionen. Betroffen ist damit etwa jeder vierte Rentner in Deutschland.

Wer in diesem Jahr erstmals in den Ruhestand geht, darf als Alleinstehender maximal 13.817 Euro Altersrente beziehen, ohne darauf Steuern abführen zu müssen, wie "Focus Online" unter Verweis auf das Bundesfinanzministerium berichtet. Das entspricht einer monatlichen Bruttorente von 1132 Euro von Januar bis Juni und von 1170 Euro nach der Rentenerhöhung zum 1. Juli.

Dabei wurden neben dem Altersentlastungsbetrag (24 Prozent bei erstmaligem Rentenbezug 2018) auch der Werbungskosten-Pauschbetrag - also jener Betrag, den Steuerpflichtige ohne Nachweis als Werbungskosten absetzen können - (102 Euro), der Sonderausgaben-Pauschbetrag (36 Euro) und Vorsorgeaufwendungen für die gesetzliche Krankenversicherung (7,3 Prozent = 1362 Euro) berücksichtigt. Danach bleibt ein zu versteuerndes Einkommen von 9000 Euro. Dieses entspricht genau dem steuerlichen Grundfreibetrag im Jahr 2018.

Quelle: n-tv.de