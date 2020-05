Großbritannien will die scharfen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus lockern. Menschen sollen bald wieder öfter ins Freie, Baumärkte wieder öffnen dürfen. Um das Ansteckungsrisiko zu kontrollieren, will Premier Johnson offenbar ein Farb-Warnsystem einführen.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will Medienberichten zufolge im Laufe des Tages ein fünfstufiges Warnsystem für England im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorstellen. Dies sei Teil der Regierungspläne, um die Ausgangssperren langsam zu lockern. Die Stufen des Warnsystems sollten mit Farbcodes von grün bis rot gekennzeichnet werden und das Corona-Risiko in der jeweiligen Gegend angeben.

Dies solle es der Regierung ermöglichen, die Beschränkungen je nach regionaler Lage wieder zu verschärfen. Wales, Schottland und Nordirland haben mit Blick auf die Lockerung der Ausgangssperren eigene Machtbefugnisse. Es wird aber erwartet, dass sie sich weitgehend an die Maßnahmen in England anpassen. In Ländern wie Frankreich oder Indien sind Warnsysteme mit Farbcodes bereits im Einsatz.

Johnson hält am Abend eine Fernsehansprache. Dabei wird er vermutlich ankündigen, dass die Menschen ihre Wohnungen künftig öfter als nur einmal am Tag verlassen dürfen, um Sport zu treiben. Außerdem wird erwartet, dass Baumärkte, die Pflanzen, Samen und Gartenwerkzeug verkaufen, wieder öffnen dürfen.

Großbritannien mit zweithöchster Totenzahl

"Das ist der gefährliche Teil", sagte Johnson der "Sun on Sunday". Großbritannien habe zwar den Höhepunkt der Pandemie überschritten. Nun müsse das Land aber noch mehr Sorgfalt walten lassen, um alles richtigzumachen. "Bergsteiger sagen, dass der Rückweg vom Gipfel am gefährlichsten ist. Das ist die Phase, in der man dazu neigt, allzu selbstsicher zu sein und Fehler zu begehen", so Johnson.

In Medienberichten hieß es, die Regierung werde auch das bisherige Motto ändern - von "zu Hause bleiben" zu "Wachsam bleiben". Großbritannien verzeichnet bisher 31.587 Tote in Verbindung mit dem Coronavirus. Das Land hat damit die zweithöchste Totenzahl weltweit nach den USA. Auch Johnson selbst war schwer erkrankt und musste einige Zeit im Krankenhaus behandelt werden.