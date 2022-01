Boris Johnson durchlebt gerade schwere Tage. Die "Partygate"-Affäre lässt seine Umfragewerte in den Keller rauschen, in seiner eigenen Partei droht die offene Rebellion. Nun berichtet noch eine britische Zeitung: Covid-19 soll seine erst wenige Wochen alte Tochter Romy erwischt haben.

Das jüngste Kind des britischen Premierministers Boris Johnson hat sich offenbar mit Covid-19 infiziert. Dies berichtet die "Daily Mail" und beruft sich auf eine nicht näher genannte Quelle. Dem Bericht zufolge hat das Virus das Baby Romy "ziemlich hart" getroffen. Allerdings soll es sich inzwischen auf dem Weg der Besserung befinden.

Downing Street hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass ein Familienmitglied des Premierministers positiv auf das Virus getestet worden sei. Romy Iris Charlotte Johnson war am 9. Dezember in London geboren. Johnson hat mindestens sieben Kinder, vier mit seiner Ex-Frau, zwei mit seiner derzeitigen Frau Carrie sowie ein uneheliches Kind aus dem Jahr 2009.

"In Gottes Namen, gehen Sie!"

Der britische Premierminister steht wegen Partys im Regierungssitz Downing Street während des Lockdowns massiv unter Druck. Auch innerhalb seiner Partei mehren sich Rücktrittsforderungen. Der ehemalige Brexit-Minister und Tory-Abgeordnete David Davis rief Johnson am Mittwoch unter Berufung auf ein berühmtes Zitat von Oliver Cromwell im Parlament zu: "Egal, was Sie Gutes getan haben - Sie haben schon zu lange hier gesessen. In Gottes Namen, gehen Sie!"

Wohl auch um die Hardliner bei den Tories zu besänftigen, hat Johnson inzwischen die Corona-Maßnahmen im Land weitgehend gelockert. So hat er angekündigt, die verpflichtende Isolierung für Corona-Infizierte in England in naher Zukunft vollständig abzuschaffen. Auch sollen alle noch in England geltenden Corona-Beschränkungen, die viele Briten ohnehin oft eher als Empfehlungen denn als verbindliche Vorschriften angesehen haben, aufgehoben werden.

Inzwischen hat sich die Corona-Lage in Großbritannien auch leicht entspannt. Die Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner angibt, liegt bei 986. Zeitweise hatte sie um den Jahreswechsel die Marke von 2000 überschritten. Auch die Zahl der Einweisungen in Kliniken geht leicht zurück.