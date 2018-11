Politik

Tauziehen um den Vorsitz: Kandidaten stellen sich erstmals der CDU-Basis

Die CDU-Regionalkonferenz in Lübeck ist die erste von insgesamt acht Konferenzen, auf denen sich Merz, Spahn und Kramp-Karrenbauer als potenzielle Vorsitzende vorstellen. In ihren Bewerbungsreden setzen sie unterschiedliche Schwerpunkte.

Bei der Regionalkonferenz im schleswig-holsteinischen Lübeck haben sich die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz vorgestellt. Den Anfang machte die Generalsekretärin der Partei Annegret Kramp-Karrenbauer. In ihrer zehnminütigen Rede betonte sie den Fokus auf die Erneuerung der Partei. "Die Erneuerung dient dazu, zu neuer Stärke zu kommen", so Kramp-Karrenbauer. Zudem betonte sie, dass das letzte Umfrageergebnis der CDU von 26 Prozent nicht akzeptabel sei. Die Generalsekretärin mahnte außerdem an, dass die CDU die Flüchtlingskrise von 2015 erneut innerparteilich zum Thema machen müsse. "Seit Herbst 2015 haben die Menschen Zweifel, dass wir die Partei der inneren Sicherheit sind. Wir dürfen uns vor der Diskussion nicht wegdrücken." Im Frühjahr müsse sich die Partei deswegen erneut zusammensetzen, um darüber zu sprechen.

Kramp-Karrenbauer forderte überdies, dass Themen wie die Flüchtlingskrise zuerst innerhalb der Partei besprochen werden müssten. "Es darf nicht zuerst eine Entscheidung in der Regierung geben. Diese Reihenfolge muss sich umkehren." Dies sei das richtige demokratische Vorgehen, so Kramp-Karrenbauer.

Merz: 40 Prozent sind machbar

Auch Kramp-Karrenbauers Mitbewerber, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, zeigte sich in seiner Rede ambitioniert. Wenn die CDU es schaffe, die Bürger mehr zu beteiligen, könne die Partei bei Wahlen in Deutschland wieder bis zu 40 Prozent erreichen. "Und dann traue ich mir zu, die Wähler der AfD zu halbieren", so Merz. "Wir brauchen einen Aufbruch und eine Erneuerung in dieser Partei."

Dennoch sei die CDU eine Volkspartei der Mitte: "Wir verschieben sie nicht nach links und wir verschieben sie auch nicht nach rechts." Liberales, wertkonservatives und wirtschaftspolitisches Denken müssten mit sozialem Engagement und Weltoffenheit verbunden werden.

Zudem will sich Merz für einen durchsetzungs- und funktionsfähigen Rechtsstaat einsetzen. "Es darf nicht das Gefühl entstehen, dass der Rechtsstaat die Kontrolle verliert", sagte er mit Blick auf kriminelle Clans und "unkontrollierte Einwanderung". Gleichzeitig bleibe die CDU "die Europapartei in Deutschland". "Deutschland hat das größte Interesse daran, dass das europäische Projekt gelingt", so Merz.

Spahn will AfD vertreiben

Auch Jens Spahn betonte die Wichtigkeit einer Erneuerung in den Reihen der CDU. "Wir brauchen kein 'Weiter so' und auch keine Nostalgie. Wir brauchen einen Neustart", so der Bundesgesundheitsminister. Zudem wünsche er sich "mehr Mut zur offenen Debatte". Denn nur aus Debatten könnten Entscheidungen getroffen und schließlich Lösungen gefunden werden. "Nur mit Verlässlichkeit bekommen wir Vertrauen zurück", sagte der Minister. Außerdem sprach Spahn noch die Stärke der AfD an. "Wir haben zugelassen, dass die AfD nun in so vielen Landtagen vertreten ist. Wir sind aber auch diejenigen, die sie wieder verschwinden lassen können. Denn wir stehen gegen die Extremisten von links und rechts."

Rund 800 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern kamen zu der Konferenz in Lübeck. Bis Mitte November sind sieben weitere CDU-Regionalkonferenzen geplant. Gewählt wird der neue Parteivorsitzende dann am 7. Dezember von rund Tausend Delegierten auf einem Parteitag in Hamburg. Kramp-Karrenbauer gilt als Vertreterin der politischen Mitte, während Merz dem wirtschaftsliberalen und Spahn dem konservativen Flügel der CDU zugerechnet wird.

