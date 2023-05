Rauch ja, Brand nein - so lässt sich die Argumentation des russischen Katastrophenschutzes zusammenfassen. In der Nacht steigt sichtbar Rauch über dem Verteidigungsministerium auf, es ist von einem Brand die Rede. Nur kurze Zeit später wird die Aussage berichtigt.

Der russische Katastrophenschutz hat einen Bericht über einen Brand am Gebäude des Verteidigungsministeriums in Moskau zurückgewiesen. Die Löschmannschaften hätten kein Feuer entdeckt, wurde ein Sprecher des Katastrophenschutzes von der Nachrichtenagentur Tass zitiert.

Die staatliche Agentur hatte in der Nacht zum Donnerstag unter Berufung auf einen Vertreter der Rettungsdienste zunächst von einem Feuer auf einem Balkon des Gebäudes berichtet. Etwa eine Stunde nach dem Bericht wurde dieser dann dementiert.

In einem im Internet veröffentlichten Video war Rauch an dem Gebäude zu sehen. In Beiträgen auf Online-Plattformen war zudem von einem beißenden Geruch in der Umgebung die Rede. Flammen waren auf den Videos aber tatsächlich nicht zu entdecken. Es kursieren in diesem Zusammenhang weitere Fotos und Videos in sozialen Medien. Diese stammen jedoch teils von anderen Vorfällen in und in der Nähe Moskaus.

Anfang des Monats waren russischen Angaben zufolge zwei Drohnen über dem Kreml - dem Amtssitz von Präsident Wladimir Putin - abgeschossen worden. Russische Behörden machten dafür die Ukraine verantwortlich. Russland führt seit mehr als 15 Monaten einen blutigen Angriffskrieg in der Ukraine.