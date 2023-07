Unter großen Verlusten erobern russische Kämpfer Anfang Mai Bachmut. Seit einigen Wochen machen Kiews Truppen rund um die Stadt Boden gut. Nun soll der Verkehrsknotenpunkt wieder unter Feuerkontrolle der ukrainischen Artillerie stehen.

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über wichtige Anhöhen bei Bachmut im Gebiet Donezk von den russischen Truppen zurückerlangt. "In Bachmut halten unsere Verteidiger seit mehreren Tagen die Eingänge, Ausgänge und Feindbewegungen in der Stadt unter Feuerkontrolle", schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar bei Telegram. "Während des Vormarsches haben unsere Soldaten die Kontrolle über wichtige Kommandohöhen um Bachmut übernommen." Der Oberkommandierende der Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, hatte ebenfalls mitgeteilt, dass die russischen Truppen bei Bachmut zurückgedrängt worden seien. "Der Feind befindet sich in der Falle", hob der Generaloberst hervor.

Die stark zerstörte Stadt Bachmut mit einst mehr als 70.000 Einwohnern war im Mai nach monatelangen Kämpfen von Truppen der russischen Söldnergruppe Wagner erobert worden. In den vergangenen Wochen meldete die ukrainische Armee Fortschritte um die Stadt. So berichtete die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) vor wenigen Tagen, dass die Ukrainer bedeutende taktische Gewinne nahe des Dorfes Jahidne zwei Kilometer nördlich Bachmuts erzielt hätten. Der ukrainische Generalstab sprach von offensiven Operationen nördlich und südlich der Stadt.

Anfang Juni hatte die Ukraine ihre lange erwartete Gegenoffensive im Osten und Süden des Landes gestartet. Seitdem wurden Angaben aus Kiew zufolge 169 Quadratkilometer an der Südfront und 24 Quadratkilometer um die östliche Stadt Bachmut befreit.

Nach Ansicht britischer Militärexperten verfügen die russischen Streitkräfte über wenig Reserven, um den Sektor um Bachmut zu verstärken. "Die russischen Verteidiger ringen höchstwahrscheinlich mit geringer Moral, zusammengewürfelten Einheiten und einer beschränkten Fähigkeit, die ukrainische Artillerie zu finden und zu treffen", teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Der Kreml sehe es aber wohl als politisch inakzeptabel, Bachmut aufzugeben, das einer der wenigen russischen Gebietsgewinne in den vergangenen zwölf Monaten gewesen sei.