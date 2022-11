Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un macht um seine Familie ein großes Geheimnis. Doch jetzt zeigt er sich überraschend mit seiner ältesten Tochter. Der Auftritt könnte ein Signal sein.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich zum ersten Mal mit seiner Tochter in der Öffentlichkeit gezeigt und damit die seit langem kursierenden Berichte über ihre Existenz bestätigt. Das Mädchen, von dem man annimmt, dass es Kim Chu-ae heißt, begleitete ihn am Freitag bei der Inspektion des größten ballistischen Interkontinentalraketenstarts des Landes.

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte mehrere Fotos, die die beiden händchenhaltend zeigen, während sie sich unterhalten, mit Beamten sprechen, Raketen inspizieren und den Start von einer Aussichtsplattform aus beobachten.

Michael Madden, Nordkorea-Experte am Stimson Center in Washington, bezeichnete das öffentliche Auftreten von Chu-ae in der BBC als bedeutsam. Kim, der Nordkorea in dritter Generation führt, zeige den Eliten in seinem Land, dass er die Macht immer noch fest im Griff habe, so Madden. Er sagte, dies könnte Kims Art sein, zu zeigen, "dass die vierte Generation der Machtnachfolge durch meine [Blut]Linie erfolgen wird". Es wird vermutet, dass Chu-ae zwischen 12 und 13 Jahre alt ist. Dies würde bedeuten, dass sie sich in etwa vier bis fünf Jahren auf das Studium oder den Militärdienst vorbereiten würde.

Am Meer mit "Baba Chu-ae"

Bereits im September berichteten Nordkorea-Experten, dass Chu-ae in einem Video bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag des Landes zu sehen sei. Die nordkoreanische Führung bestätigte jedoch nicht, dass es sich tatsächlich um die Tochter des Führers handelte.

Die Existenz der Tochter wurde erstmals 2013 erwähnt, nachdem der pensionierte amerikanische Basketballstar Dennis Rodman eine umstrittene Reise nach Nordkorea unternommen hatte. Rodman berichtete danach, er habe Zeit mit Herrn Kims Familie verbracht, sich am Meer entspannt und "ihr Baby Chu-ae gehalten".

Experten gehen davon aus, dass Kim bis zu drei Kinder hat - zwei Mädchen und einen Jungen, wobei Chu-ae das älteste Kind ist. Der Staatschef lässt nur wenige Informationen zu seiner Familie zu - auch die Existenz und Identität seiner Ehefrau Ri Sol-ju wurde lange geheim gehalten.