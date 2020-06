Die Spitzen der schwarz-roten Koalition einigen sich im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket. Familien profitieren, ebenso Kommunen und die Wirtschaft. Die Mehrwertsteuer wird vorübergehend gesenkt.

Das Konjunkturpaket steht - die Große Koalition hat sich in der Corona-Krise nach 21 Stunden Verhandlungen auf Milliardenhilfen geeinigt. Kanzlerin Angela Merkel sagte am späten Abend es solle 130 Milliarden Euro schwer sein und sich auf 2020 und 2021 verteilen. Es soll Zahlungen an Familien und Kommunen, Steuererleichterungen und zusätzliche Hilfen für die Wirtschaft enthalten. Die frühere CDU-Chefin nannte das Paket einen guten "Grundstein" für den Weg aus der Corona-Krise. SPD-Finanzminister Olaf Scholz sagte, man wolle "mit Wumms aus der Krise kommen". Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sagte, das Paket sei "nicht ängstlich, sondern mutig, aber nicht tollkühn." Es sei im Umfang vertretbar.

Bislang bekannt sind folgende Beschlüsse:

Familien sollen einmalig einen Kinderbonus von 300 Euro bekommen, wie es die SPD gefordert hatte. Dieser werde mit dem Kindergeld ausgezahlt.

Die Mehrwertsteuer wird vorübergehend gesenkt. Vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember 2020 soll der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt werden, heißt es in einem Beschlusspapier.

Auch die Wirtschaft bekommt mehr Geld. Geplant sind "Überbrückungshilfen" im Umfang von maximal 25 Milliarden Euro für besonders betroffene Branchen.

Für Zukunftsinvestitionen seien 50 Milliarden Euro vorgesehen, unter anderem zur Förderung von E-Autos und für mehr Ladestationen. Auch die Wasserstoff-Technologie und Künstliche Intelligenz solle gefördert werden.

Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen sollen von Bund und Ländern zusammen ausgeglichen werden.

Merkel sagte, man werde versuchen, aus der extrem schwierigen Situation gemeinsam stark herauszukommen. Der geplante Kinderbonus von 300 Euro gebe Familien eine wichtige finanzielle Unterstützung und sei ein Konjunkturimpuls. Die Senkung der Mehrwertsteuer sei sozial gerecht und solle die Nachfrage stärken.

Die Mehrwertsteuersenkung sei das Herzstück, sagte Söder. Sie sei das Signal, dass es sich wieder lohne, etwas zu kaufen. Es gehe darum, Optimismus zu entfachen. Eine Kaufprämie für Autos wurde offenbar nicht beschlossen - auch hier werde die Mehrwertsteuersenkung helfen, sagte Söder. Scholz forderte die Unternehmen auf, den Vorteil aus daraus an die Kunden weiterzugeben.