Politik

De Maizières Nachfolger gesucht: Kretschmer kandidiert für CDU-Präsidium

Sachsen und der Osten brauchen laut Michael Kretschmer eine starke Stimme auf Bundesebene. Daher will der sächsische Ministerpräsident sein Bundesland im Parteipräsidium vertreten. Er könnte damit Innenminister Thomas de Maizière beerben.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wird beim CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember für das Präsidium seiner Partei kandidieren. Einen entsprechenden Beschluss habe der Landesvorstand gefasst, teilte das Parteigremium mit. Kretschmer, der auch CDU-Landesvorsitzender in Sachsen ist, bewirbt sich für die Nachfolge von Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière.

"Sachsen und der Osten brauchen eine starke Stimme in der CDU-Parteiführung in Berlin", sagte Kretschmer dem "Spiegel". Beim Strukturwandel in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier, bei der Entwicklung des ländlichen Raumes und beim Ausbau der digitalen Infrastruktur brauche man ein klares Bekenntnis der Bundespartei.

Neben Kretschmer soll auch Marco Wanderwitz, Parlamentarischer Staatssekretär bei Bundesinnenminister Horst Seehofer, für den CDU-Bundesvorstand kandidieren. "Wir Sachsen gehen davon aus, dass zwei Kandidaten für die Parteispitze keine ungebührliche Forderung sind", sagt Wanderwitz. Im Bundesvorstand ist Sachsen aktuell durch Bundestags-Fraktionsvize Arnold Vaatz vertreten, der nicht mehr antreten will.

Quelle: n-tv.de