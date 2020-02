NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will offenbar für den CDU-Vorsitz kandidieren. Am Morgen will er seine Kandidatur offiziell bekannt geben. Ein anderer Anwärter zieht hingegen zurück: Jens Spahn.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert nach Angaben aus Parteikreisen für den Vorsitz der CDU. Seine Bereitschaft dazu habe er demnach in einer Telefonkonferenz erklärt. Laschet betonte, dass alles für eine Teamlösung mit vorherigen Absprachen getan worden sei, es nun aber Klarheit geben müsse. Die Union müsse auch nach der Bundestagswahl 2021 die zentrale politische Kraft der Mitte sein.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hingegen verzichtet demnach auf eine Kandidatur. Wie es heißt, will Laschet ihn im Falle seiner Wahl zu seinem Stellvertreter machen. In der Telefonkonferenz erklärte Spahn, es brauche eine integrative Persönlichkeit als Parteichef. Laschet habe in Nordrhein-Westfalen gezeigt, dass er Konservative, Soziale und Liberale in einer Mannschaft zusammenführen könne. Laschet habe eine Wahl gewonnen und regiere erfolgreich das größte Bundesland. Deshalb unterstütze er dessen Kandidatur.

Für diesen gemeinsamen Schritt gab es den Kreisen zufolge in der Spitze der NRW-CDU viel Unterstützung. Es wurde von Teilnehmern als starkes Signal für eine Neuaufstellung der Partei gewertet. Gemeinsam wollen sich beide Politiker am Vormittag zur Zukunft der CDU äußern. Sie kündigten zu diesem Thema eine gemeinsame Pressekonferenz in Berlin an. Diese soll unmittelbar vor einer Stellungnahme des ehemaligen Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz stattfinden, von dem ebenfalls erwartet wird, dass er seine Kandidatur um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer bestätigt.

Bisher ist CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen der einzige, der seine Kandidatur offiziell bekannt gegeben hat. Kramp-Karrenbauer hatte am Montag angekündigt, dass sich mögliche Kandidaten noch in dieser Woche erklären wollen. Gewählt wird die neue Parteispitze auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin. Mit den Bewerbungen steht fest, dass die CDU erneut in einer Kampfkandidatur über ihren künftigen Parteivorsitz entscheiden wird.