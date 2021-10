Lindner will Cannabis-Verkauf in Apotheken erlauben

Die Debatte über eine Legalisierung von Cannabis nimmt in Deutschland wieder an Fahrt auf. FDP und Grüne haben gute Chancen, ihre Legalisierungsvorhaben durchzubringen. FDP-Chef Lindner spricht sich dafür aus, Cannabis-Produkte in Apotheken verkaufen zu lassen.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich dafür ausgesprochen, Cannabis-Produkte wie Haschisch im Falle eine Legalisierung in Apotheken verkaufen zu lassen. Cannabis-Konsumenten sollten "beispielsweise in einer Apotheke nach gesundheitlicher Aufklärung eine Menge für den eigenen Gebrauch erwerben dürfen", sagte Lindner am Sonntag im Sender Bild TV.

Den Verkauf in "Coffeeshops" nach niederländischem Vorbild bewertete Lindner skeptisch: "Ich bin für eine kontrollierte Abgabe, und deshalb muss eine gesundheitliche Aufklärung stattfinden können", sagte er. Ihm gehe es um "Kriminal- und Gesundheitsprävention" und nicht um "die Legalisierung eines Rechts auf Rausch". Bislang ist der Verkauf von Cannabis-Produkten in Deutschland offiziell verboten. Möglicherweise soll er aber unter einer Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP legalisiert werden.

Die Debatte über eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland hatte zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich dafür aus, in einem möglichen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP eine Legalisierung von Cannabis festzuschreiben. In einem Interview der "Rheinischen Post" plädierte er dafür, eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene zu erlauben, um dem Handel von mit Heroin versetztem Cannabis einen Riegel vorzuschieben.

Das Bundesgesundheitsministerium ist weiter gegen eine Legalisierung, wie ein Sprecher von Minister Jens Spahn in Berlin deutlich machte. Bei Cannabis handle es sich um eine gefährliche Substanz, eine Legalisierung sei daher nicht angezeigt, sagte er. In bestimmten medizinischen Fällen könne die Verwendung von Cannabis helfen. Auch Vertreter von Polizeigewerkschaften hatten vor einer Legalisierung gewarnt. Sie argumentieren unter anderem, bei Cannabis handle es sich um eine oft verharmloste Droge, die gerade bei Jugendlichen zu erheblichen Gesundheitsproblemen und sozialen Konflikten führen könne.