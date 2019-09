Beim Wahlkampf in Thüringen pöbeln zwei Rechtsextreme eine Landtagskandidatin der Linken an. Sie nehmen der Politikerin das Plakat weg, das sie gerade aufhängen will. Die Kriminalpolizei ermittelt die Personalien der Angreifer. Die Linke beklagt "ein Klima der Angst" im Land.

Die Thüringer Landtagskandidatin Katja Maurer (Die Linke) ist beim Anbringen von Wahlplakaten von zwei Rechtsextremen angegriffen worden. Ein Mann und eine Frau entrissen Maurer nach Angaben ihrer Partei in Erfurt "unter lautstarkem Geschrei" ein Wahlplakat und nahmen es mit. Die beiden hätten gerufen, dass sie keine Plakate der Linken duldeten, erklärte ein Sprecher.

Die Polizei teilte mit, die Täter seien festgestellt worden. Es handele sich um eine 63-jährige Frau und einen 51-jährigen Mann. Über beide lägen "gegenwärtig keine Erkenntnisse über politisch motivierte Straftaten" vor. Die Kriminalpolizei Erfurt übernahm die Ermittlungen.

Anzeige erstattet: "AfD für Vorfall verantwortlich"

Die Linkspartei erstattete Anzeige. Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow machte die AfD für den Vorfall verantwortlich: "Wer Demokratinnen und Demokraten denunziert und den drohenden Untergang Deutschlands herbeibeschwört, motiviert gewaltbereite Rechte, zur Tat zu schreiten", erklärte sie.

Linken-Chefin Katja Kipping verurteilte den Angriff auf die Wahlkämpferin und ihre Helfer. Diese seien mit dem Schrecken davon gekommen. "Militante Rechte versuchen, ein Klima der Angst zu schaffen, in dem es niemand mehr wagt, ihnen zu widersprechen", kritisierte Kipping. Zugleich betonte sie: "Wir lassen uns nicht einschüchtern." Die "Brandstifter, die Hass und Intoleranz säen", dürften niemals siegen.

Die Landtagswahl in Thüringen findet am 27. Oktober statt. Seit 2014 regiert den Freistaat eine rot-rot-grüne Landesregierung aus Linke, SPD und Grünen. Zum ersten Mal überhaupt in Deutschland gibt es mit Bodo Ramelow einen Ministerpräsidenten der Linken. Davor regierte seit der Wiedervereinigung ununterbrochen die CDU - entweder unter Alleinherrschaft oder in einer Koalition mit FDP oder SPD.