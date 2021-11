Frankreich will Verabreichung von Booster-Impfungen beschleunigen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Verabreichung von Booster-Impfungen für Ältere und Risikopatienten beschleunigen. Dafür senkt er zum einen die Altersgrenze und macht sie für Senioren quasi zur Pflicht.

Angesichts steigender Corona-Zahlen erhöht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Druck beim Impfen. Menschen über 65 Jahren gelten ab Mitte Dezember nur noch als geimpft, wenn sie eine Booster-Impfung nachweisen können, wie Macron in Paris ankündigte. In Frankreich war ebenso wie in anderen europäischen Ländern die Zahl der Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen.

Von Dezember an könne sich jeder über 50 die Booster-Impfung geben lassen, sagte Macron. Außerdem sollen die Kontrollen des sogenannten Gesundheitspasses verschärft werden. Der Corona-Pass entspricht der deutschen 3G-Regelung. Nur mit diesem Nachweis von Impfung, Genesung oder Negativ-Test kann man in Frankreich Restaurants und Veranstaltungen besuchen oder per Flugzeug oder Fernzug verreisen.

"Die fünfte Welle hat in Europa begonnen", betonte Macron. "Lassen Sie sich impfen." Die Pandemie sei noch nicht zu Ende. Es gebe einen alarmierenden Anstieg der Infektionszahlen. Der Staatschef mahnte: "Machen Sie jetzt einen Termin."

Auch für jüngere Menschen ändert sich in Sachen Impfung etwas. Unter-30-Jährige sollen künftig nicht mehr mit dem Covid-19-Impfstoff von Moderna geimpft werden. Bei Impfungen mit dem Wirkstoff des US-Konzerns gebe es ein seltenes Risiko von Herzmuskelentzündungen, erklärte die französische Gesundheitsbehörde. Die jüngeren Menschen sollen daher nur noch mit dem Vakzin von Biontech und Pfizer geimpft werden. Die Behörde kann Moderna-Impfungen nicht verbieten, aber Ärzte agieren in der Regel nach ihren Bewertungen. Das Risiko von Herzmuskelentzündungen sei mit dem Biontech-Wirkstoff rund fünfmal geringer als mit Moderna.

In Frankreich sind knapp 75 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. In den vergangenen Tagen nahmen die Infektionen wieder leicht zu. Zuletzt wurden landesweit innerhalb einer Woche pro 100.000 Menschen etwa 73 Neuinfektionen gemeldet.