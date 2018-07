Politik

Statt zäher Brexit-Verhandlungen: May: "Trump riet mir, die EU zu verklagen"

Donald Trump hat eine Menge Ideen und gibt offenbar auch anderen Regierungschefs Tipps für ihre Politik. In einem Interview verrät Theresa May nun, welchen "brutalen" Rat ihr der US-Präsident bei seinem Besuch gegeben hat.

US-Präsident Donald Trump hat der britischen Premierministerin Theresa May offenbar dazu geraten, die Europäische Union zu verklagen, anstatt mühsam mit den 27 anderen Staaten über den Brexit zu verhandeln. Das soll Trump May laut einem BBC-Interview in einem privaten Gespräch während seines Besuchs am Freitag empfohlen haben.

Trump hatte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz gesagt, er habe May einen Rat gegeben, den diese aber zu "brutal" gefunden habe. Als May nun in der Andrew-Marr-Show auf BBC zu Gast war und gefragt wurde, worauf sich dieser Vorschlag bezog, lüftete sie das Geheimnis: "Er sagte mir, ich solle die EU verklagen - und nicht in Verhandlungen einsteigen." Interessanterweise habe der Präsident bei der anschließenden Pressekonferenz dann aber gesagt, sie solle nicht aufhören mit den Verhandlungen, damit diese nicht ins Stocken geraten.

Bedenken, dass May Trumps Vorschlag tatsächlich in die Tat umsetzen könnte, zerstreut die britische Premierministerin im Interview gleich - und muss angesichts des Rats aus den USA sogar schmunzeln. "Wir gehen in die Verhandlungen", erklärt May und verteidigt ihre eigene Brexit-Strategie. Diese ermögliche Personenfreizügigkeit ebenso wie das Abschließen von Handelsabkommen mit anderen Staaten.

Quelle: n-tv.de