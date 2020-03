Durch die Ausbreitung des Coronavirus steht Angela Merkel eine Premiere bevor. Erstmals in ihrer 14-jährigen Amtszeit richtet sich die Bundeskanzlerin in einer Fernsehansprache zu einer politischen Lage an die Bevölkerung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Bevölkerung am Abend in einer Fernsehansprache über die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronakrise informieren. Die aufgezeichnete Ansprache werde im ZDF nach der heute-Sendung und in der ARD nach der Tagesschau gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt, hieß es in Regierungskreisen.

Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" sollen in der Rede keine weiteren Einschränkungen verkündet, sondern vielmehr ein dringender Appell geäußert werden. Merkels Aufruf: Die Bevölkerung solle sich an die Vorsichtmaßnahmen halten.

Damit folgt Merkel dem Vorbild anderer Regierungschefs wie Emmanuel Macron. Frankreichs Präsident hatte sich in der Coronakrise bereits zweimal an die Bevölkerung gerichtet. Bundesweite Ansprachen in Deutschland sind sonst nur zu Neujahr üblich. Zu einer politischen Situation hatte sich Merkel in ihren 14-jährigen Amtszeit bisher nicht geäußert.