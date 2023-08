Russische Kriegsbefürworter bemängeln eine schwächelnde Moral bei den Truppen. Der ukrainische Generalstab berichtet nun von einem geplanten Propagandavideo in Cherson, das siegreiche Moskauer Streitkräfte zeigen soll.

Moskau kämpft laut dem ukrainischen Generalstab mit einer schwächelnden Moral unter den Streitkräften und arbeitet deshalb an einem Propagandavideo im Gebiet Cherson. Vor zwei Tagen hatte das Verteidigungsministerium in Kiew Vorstöße ukrainischer Einheiten auf das russisch besetzte Ufer des Flusses Dnipro im Gebiet Cherson bestätigt, weshalb der Ort vor das Video nicht ganz zufällig erscheint.

Dem Generalstab zufolge soll das Propagandavideo eine angebliche Niederlage der "ukrainischen Saboteure" in der besetzten Stadt Kozachi Laheri zeigen. Dabei soll eine Schießerei gedreht werden, bei der angeblich 150 ukrainische Soldaten, die in einem Kulturzentrum stationiert sind, besiegt werden. "Angesichts des Rückgangs des Kampfgeists der russischen Besatzungstruppen gelingt es der feindlichen Führung immer häufiger, ihre Erfolge zu inszenieren", sagte der Generalstab weiter. Nach Angaben der Ukraine dient das Kulturzentrum aber tatsächlich der Unterbringung von rund 25 russischen Soldaten.

Das Institute for the Study of War (ISW) erklärte am 13. August, dass sich russische Kriegsbefürworter über die schlechte russische Moral aufgrund der Fortschritte der Ukraine in Richtung Urozhaine beschweren. Ein Autor behauptete, russische Soldaten hätten sich "vorzeitig zurückgezogen", weil "das Personal der Einheit betrunken war", berichtete das ISW. Die Befreiung des Dorfes wurde am 16. August bestätigt.

In Polen wurden erst jüngst zwei russische Staatsbürger wegen der mutmaßlichen Verbreitung von Wagner-Propaganda in Warschau und Krakau festgenommen. Beide würden der Spionage beschuldigt, teilte der Innenminister Mariusz Kaminski mit. Die Männer seien festgenommen worden, als sie in den beiden Städten Flugblätter mit Rekrutierungs-Webseiten der Wagner-Gruppe verteilten, hieß es.