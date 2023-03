Im Kriegsgebiet kämpfen die Ukraine und Russland nach wie vor erbittert um die ostukrainische Stadt Bachmut - und keine Seite will weichen. Angesichts der blutigen Gefechte hat die Stadt inzwischen hohe symbolische Bedeutung. Das wird auch der russische Verteidigungsminister nicht müde zu betonen.

Moskau hat eine Eroberung der heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut als entscheidend für den Fortgang der russischen Offensive bezeichnet. "Diese Stadt ist ein wichtiger Knotenpunkt (für die Linien) der Verteidigung der ukrainischen Soldaten im Donbass", sagte Verteidigungsministers Sergej Schoigu.

Bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Verantwortlichen seines Ministeriums erklärte Schoigu, die Kontrolle über Bachmut werde "neue offensive Einsätze in der Tiefe gegen die Verteidigung der Streitkräfte der Ukraine ermöglichen". Bachmut ist bereits seit dem vergangenen Sommer heftig umkämpft. Inzwischen ist die Stadt von russischen Truppen von drei Seiten umzingelt.

Angesichts der seit Monaten andauernden erbitterten Gefechte hat die Stadt inzwischen eine hohe symbolische Bedeutung. Nach ukrainischen Angaben harren in Bachmut nur noch weniger als 4000 Zivilisten aus, während die Stadt vor Beginn des Krieges 70.000 Einwohner zählte. Am Montag bekräftigte die ukrainische Führung, dass sie sich aus der Stadt nicht zurückziehen, sondern stattdessen Verstärkung schicken werde.

Derweil kündigte Polen an, noch in dieser Woche zehn Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Die Panzer vom Typ Leopard 2A4 sollten bis Ende der Woche in die Ukraine geschickt werden, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. Auf russischer Seite führen vor allem die Söldner der Gruppe Wagner den Kampf um Bachmut an. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin erklärte, er könne die Äußerungen Schoigus nicht kommentieren - er habe den Verteidigungsminister noch nicht in Bachmut getroffen. Prigoschin steckt in einem offenen Konflikt mit der russischen Militärführung.