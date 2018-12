Politik

14 Afghanen an Bord: Nächster Abschiebeflug landet in Kabul

Bereits zum 19. Mal bringt ein Flugzeug aus Deutschland mehrere Afghanen zurück in ihr Heimatland. Die Sammelabschiebungen sind umstritten. Allein in den vergangenen zwei Wochen starben 70 Menschen bei Anschlägen in Kabul.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Beamte am Flughafen teilten mit, dass die Maschine kurz vor 7 Uhr Ortszeit gelandet sei. Demnach seien 14 abgeschobene Afghanen an Bord gewesen. Bei ihnen soll es sich überwiegend um verurteilte Straftäter handeln.

Es war die 19. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Bei den bisherigen 18 Abschiebungen hatten Bund und Länder 425 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. Nach einer Sammelabschiebung Anfang Juli hatte einer der 69 Männer kurz nach seiner Ankunft in Kabul Suizid begangen.

Die Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Krieg mit den radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausweitet. In den vergangenen zwei Wochen waren bei zwei großen Anschlägen in Kabul mindestens 70 Menschen getötet worden. Insgesamt wurde die Hauptstadt in diesem Jahr von 21 großen Anschlägen erschüttert. Dabei starben mehr als 500 Menschen, mindestens 999 wurden verletzt.

Laut Militärangaben kontrolliert die Regierung nur noch etwas mehr als die Hälfte der Bezirke im Land. Weitere rund 30 Prozent sind umkämpft.

Quelle: n-tv.de