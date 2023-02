Im November präsentiert der nordkoreanische Machthaber Kim seine Tochter Ju Ae erstmals in der Öffentlichkeit. Wahrscheinlich ist sie zehn Jahre alt und seine auserwählte Nachfolgerin. Alle Frauen, die denselben Namen tragen, müssen ihn deswegen ändern.

In Nordkorea müssen eine unbekannte Zahl an Frauen womöglich bald ihren Namen ändern. Denn wie berichtet wird, tragen sie höchstwahrscheinlich denselben Namen wie die Tochter des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. So meldet das von den USA finanzierte Portel Radio Free Asia unter Berufung auf anonyme Quellen, dass alle Frauen, die Ju Ae heißen, am 8. Februar von den Behörden kontaktiert und angewiesen wurden, ihren Namen anzupassen.

Offiziell ist nicht bestätigt, dass Kim überhaupt Kinder hat. Die Erkenntnisse dazu beruhen auf öffentlichen Auftritten und vornehmlich südkoreanischen Geheimdienstberichten. So soll Kim seit 2009 verheiratet sein und mit seiner Frau Ri Sol Ju insgesamt drei Kinder haben, die 2010, 2013 und 2017 geboren wurden. Experten gehen davon aus, dass es sich um zwei Mädchen und einen Jungen handelt. Ju Ae soll die 2013 geborene Tochter sein.

"Ihr Baby Ju Ae gehalten"

Auch ihr Name ist allerdings nicht offiziell bestätigt, sondern wurde erstmals vom früheren US-amerikanischen Basketballprofi Dennis Rodman genannt. Der gute Freund des nordkoreanischen Machthabers hatte 2013 nach einem Besuch in der Diktatur erwähnt, dass er Zeit mit Kims Familie verbracht, sich am Meer entspannt und "ihr Baby Ju Ae gehalten" habe.

Im vergangenen November hatte der nordkoreanische Machthaber seine demnach zehn Jahre alte Tochter erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert und die Berichte über ihre Existenz inoffiziell bestätigt. Gemeinsam mit ihr inspizierte er ballistische Interkontinentalraketen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete ebenfalls von ihrer Anwesenheit: Kim sei "zusammen mit seiner geliebten Tochter und Frau" beim Start einer Interkontinentalrakete dabei gewesen, hieß es damals.

Unwürdige Bevölkerung

Dass andere Frauen in Nordkorea, die denselben Namen tragen, diesen nun abgeben müssen, deutet Experten zufolge darauf hin, dass Kim seine Tochter als kommende Machthaberin aufbauen will. Der Logik der nordkoreanischen Herrscherfamilie zufolge ist sie somit als einzige würdig, diese Namen zu tragen. Diese Praxis geht bereits auf ihren Urgroßvater Kim Il Sung zurück, der die kommunistische Diktatur 1948 gegründet hatte. Als 2011 sein Enkel an die Macht kam, mussten den Berichten zufolge alle Männer den Vornamen Jong Un ablegen und alle Frauen den Vornamen seiner Ehefrau, Sol Ju.

Viel Zeit haben die betroffenen Frauen namens Ju Ae laut Radio Free Asia nicht, um die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten: Einer Quelle zufolge müssen sie ihren Namen auf Anweisung der Behörden binnen einer Woche ändern.