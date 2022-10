In der nordnorwegischen Stadt Tromsø wird ein Mann wegen des Verdachts auf Spionage verhaftet. Der Verdächtige gab sich als brasilianischer Forscher aus. Das Justizministerium vermutet jedoch, dass der Mann in Wirklichkeit aus Russland kommt und für den Geheimdienst spioniert.

Ein Mann steht in Norwegen unter dem Verdacht, unter falscher Identität für Russland spioniert zu haben. Wie der norwegische Rundfunksender NRK berichtete, wurde der brasilianische Forscher bereits am Montag auf dem Weg zur Arbeit an der Universität im norwegischen Tromsø festgenommen. Der norwegische Geheimdienst PST vermutet demnach, dass er in Wirklichkeit Russe ist, für einen russischen Geheimdienst arbeitet und sich mit falschen Papieren im Land aufhält.

Man habe darum gebeten, dass er ausgewiesen werde, da er eine Bedrohung für nationale Interessen darstelle, sagte die stellvertretende Geheimdienstchefin Hedvig Moe dem Sender. Das Ministerium für Justiz und Öffentliche Sicherheit entschied, dass der Verdächtige für bis zu vier Wochen in Haft verbleiben soll, während der Fall bearbeitet wird.

Mit Forscherauftrag im Land

Der Mann ist nach NRK-Angaben im Herbst 2021 mit einem Forscherauftrag an die Universität gekommen. Dort soll er unter anderem Teil einer Forschungsgruppe sein, die hybride Kriegsführung erforscht. Der PST befürchtet, dass er währenddessen Informationen über Norwegens Politik in nördlichen Gebieten gesammelt habe. Auch wenn dies noch keine Bedrohung für den Staat darstelle, sei man besorgt, dass die Informationen von Russland missbraucht werden könnten, erklärte Moe.

Der Universitätsrektor Dag Rune Olsen bestätigte der Zeitung "Dagbladet", dass er bereits am Montag von der Festnahme informiert worden sei. Er habe vor, Gespräche mit den Mitarbeitern zu führen, die in Kontakt mit dem Verdächtigen standen. Tromsø liegt im hohen Norden von Norwegen, wo das skandinavische Land weiter östlich auch an Russland grenzt.