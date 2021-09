Bei einer Pressekonferenz testen britische Journalisten die Sprachkenntnisse von Olaf Scholz. Der Kanzlerkandidat der SPD lässt sich davon jedoch nicht irritieren und liefert die Antworten ganz staatsmännisch in flüssigem Englisch.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat einen Tag nach der Bundestagswahl Reporter mit seinen Englischkenntnissen überrascht. Nach einer SPD-Präsidiumssitzung nahm Scholz am Vormittag in der Berliner Parteizentrale an einer Pressekonferenz teil. In der Fragerunde wollte ein Korrespondent eines britischen TV-Senders von Scholz wissen, ob er als Kanzler LKW-Fahrer auf die Insel schicken würden. Wegen Personalmangels herrscht im Königreich momentan eine große Kraftstoffknappheit.

Anders als seine deutschen Kollegen stellte der britische Journalist die Frage allerdings in seiner Muttersprache. Für Scholz aber kein Problem. In flüssigem Englisch entgegnete der Sozialdemokrat, die derzeitigen Probleme seien Folgen des Brexit (im Video ab Minute 12:02). "The free movement of labour is part of the European Union. And we worked very hard to convince the British not to leave the union. Now they decided different and I hope they will manage the problems coming from that", sagte Scholz diplomatisch. "Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist Teil der Europäischen Union. Und wir haben sehr hart daran gearbeitet, die Briten davon zu überzeugen, die Union nicht zu verlassen. Nun haben sie sich anders entschieden, und ich hoffe, dass sie die daraus resultierenden Probleme in den Griff bekommen werden."

Scholz ergänzte, dass der Fahrer-Mangel auch mit den niedrigen Löhnen in dem Sektor zusammenhänge: "If you understand that being a trucker is really something which many people like to be and you don’t find enough, this has something to do with working conditions and this is something that has to be thought about." Auf Deutsch: "Wenn man versteht, dass der Beruf des Lastwagenfahrers wirklich etwas ist, was viele Menschen gerne machen und man nicht genug findet, dann hat das etwas mit den Arbeitsbedingungen zu tun, und das ist etwas, worüber man nachdenken muss."

Auf die Frage des Korrespondenten, wie lange die Regierungsbildung nun dauern werde, antwortete Scholz, ebenfalls auf Englisch: "Ich hoffe, dass wir sehr schnell zu einem Ergebnis für diese Regierung kommen, wenn möglich vor Weihnachten."

Wohl verblüfft über die Antworten des Kanzlerkandidaten testete noch ein CNN-Reporter Scholz' Sprachkenntnisse. Doch auch die Beantwortung der Frage nach Kontinuität im Kanzleramt in der Post-Merkel-Ära gelang Scholz, ohne in ein Fettnäpfchen zu treten.

Dass deutsche Politiker sich in einer Fremdsprache äußern, ist nicht selbstverständlich. Unvergessen bleibt die Weigerung des früheren Außenministers Guido Westerwelle, eine Frage auf Englisch zu beantworten. "Wir sind hier in Deutschland", blaffte der bereits verstorbene FDP-Politiker 2009 einen britischen Reporter an.