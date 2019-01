Oligarchen-Model in Moskau festgenommen

Belastende Infos über Trump Oligarchen-Model in Moskau festgenommen

Angeblich kann das weißrussische Model Waschukewitsch beweisen, dass Russland die Wahlen in den USA manipuliert hat. In Thailand wird sie wegen Sex-Kursen verurteilt und abgeschoben, in Moskau aber erneut festgesetzt. Kommt es nun zur großen Enthüllung?

Das aus Thailand abgeschobene weißrussische Model Anastasia Waschukewitsch, das nach eigenen Angaben über Beweise für russische Einmischungen in den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump verfügt, ist laut ihrem Anwalt in Russland festgenommen worden. Waschukewitsch sei "von unbekannten Männern" aus dem Transit-Bereich des Moskauer Flughafens Scheremetjewo "gezogen" worden, sagte ihr Anwalt Dmitri Sazarinski.

Waschukewitsch habe "kein Verbrechen" begangen, sagte Sazarinski weiter. Er sprach von einem "internationalen Skandal". Seine Mandantin werde in einem Gefängnis im Süden Moskaus festgehalten. Die Polizei teilte mit, russische und weißrussische Staatsbürger seien am Flughafen Scheremetjewo nach ihrer Ankunft aus Thailand im Zuge von Prostitutionsvorwürfen festgenommen worden. Das russische Innenministerium bestätigte laut russischen Nachrichtenagenturen lediglich, dass zwei Frauen und zwei Männer in Polizeigewahrsam seien.

Beim Onlinedienst Instagram veröffentlichte Anwalt Sazarinski unterdessen ein Video, das mehrere Männer in Zivil zeigt, wie sie eine junge Frau in einen Rollstuhl zu zwingen versuchen. Schließlich tragen sie sie durch eine Tür weg.

Waschukewitsch war in Thailand zusammen mit mehreren weiteren Ausländern festgenommen und wegen eines "Sex-Training-Kurses" verurteilt worden. Ein Gericht in dem thailändischen Vergnügungsort Pattaya sprach sie und sieben Mitangeklagte Anfang des Monats des Anbietens sexueller Dienste schuldig. Da die junge Frau bereits seit dem vergangenen Februar in Untersuchungshaft saß, wurde sie freigelassen und über Moskau abgeschoben.

Kritiker sprechen von einem PR-Gag

Waschukewitsch war nach einem Politskandal mit dem russischen Milliardär Oleg Deripaska nach Thailand gereist. Deripaska war Geschäftspartner des früheren Wahlkampfleiters von US-Präsident Trump, Paul Manafort. Waschukewitsch, die sich als Callgirl Nastja Rybka nannte, hatte während ihrer Haft erklärt, sie wolle "die fehlenden Puzzleteile liefern", die eine Verbindung herstellen zwischen russischen Politikern, Manafort, Trump und "all diesem Wirbel um die US-Wahl". Bislang wurde aber nichts öffentlich, was ihre Angaben untermauert. Kritiker sprechen von einem PR-Gag.

US-Präsident Trump steht wegen einer möglichen Beeinflussung des US-Präsidentschaftswahlkampfs durch Moskau unter Druck. Er hat immer wieder jegliche Zusammenarbeit mit Russland bestritten. Die Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller zu dieser Frage verurteilte der Präsident wiederholt als "Hexenjagd".