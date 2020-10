In Paris wird einem Mann die Kehle durchgeschnitten. Medien berichten, der Geschichtslehrer habe mit seinen Schülern Mohammed-Karikaturen studiert. Der Angreifer ist laut Polizeiangaben erschossen worden. Er soll "Gott ist groß" gerufen haben.

Bei dem Opfer einer brutalen Messerattacke bei Paris soll es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um einen Geschichtslehrer handeln. Dieser solle seinen Schülern während des Unterrichts zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt haben, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Polizeiquellen am Abend. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Innenminister Gérard Darmanin kündigte einen Krisenstab mit Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Jean Castex an.

Der Angreifer sei ein junger Mann im Alter von 18 Jahren, berichtete der Sender Franceinfo. Außerdem hieß es, Augenzeugen hätten berichtet, der Angreifer habe "Gott ist groß" auf Arabisch gerufen. Auch hierfür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Der Angriff hatte sich am späten Nachmittag in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris ereignet. Das Opfer soll in der Nähe der Schule, in der es unterricht hatte, angegriffen worden und ersten Erkenntnissen nach enthauptet worden sein. Der Täter wurde von der Polizei getötet.

Nach Informationen der "Daily Mail" soll der mutmaßliche Täter eine Sprengstoffweste getragen und eintreffende Beamte unter anderem mit einer Pistole bedroht haben. Sprengstoffexperten wurden hinzugezogen. Die Polizei schrieb auf Twitter, dass in Conflans-Sainte-Honorine aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten.

In den vergangenen Jahren gab es in Frankreich wiederholt Angriffe militanter Islamisten. Erst im vergangenen Monat hatte ein aus Pakistan eingewanderter Mann zwei Menschen vor dem früheren Büro der Satirezeitung "Charlie Hebdo" mit einem Fleischerbeil angegriffen und verletzt. Das Blatt hatte Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlicht. Bei einem Anschlag von Islamisten auf die Redaktion im Januar 2015 wurden zwölf Menschen getötet. Für manche Muslime sind solche Karikaturen Blasphemie.

Gleichzeitig läuft in Paris seit Anfang September der Prozess gegen mutmaßliche Helfer der Terrorserie vom Januar 2015. Nur unter hohen Sicherheitsbedingen kann man den Glaspalast überhaupt betreten.