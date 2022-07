Sengende Hitze, trockene Wälder. Da liegen Brände nicht fern. Einige Länder löschen derzeit mit Löschflugzeugen. Dass Deutschland solche nicht zur Verfügung hat, ist für CDU-Verteidigungspolitiker Otte ein Unding. Er erinnert an einen Brand, bei dem die Franzosen zur Hilfe flogen.

Der Vizevorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Henning Otte, hat den Kauf von Löschflugzeugen für Einsätze der Bundeswehr im Katastrophenfall gefordert. "Wald- und Flächenbrände wie derzeit in Frankreich können nur aus der Luft bekämpft werden - und zwar mit Löschflugzeugen, über die schon vorhandenen Hubschrauber hinaus", sagte der CDU-Politiker. "Die Bundesregierung muss endlich handeln und Transportflugzeuge der Bundeswehr so ausrüsten oder beschaffen, dass sie wirksam zum Löschen von Waldbränden eingesetzt werden können - auch wenn das keine Kernaufgabe der Streitkräfte ist."

Fragen von Zuständigkeiten seien zweitrangig, wenn es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gehe, sagte Otte, der auch Sprecher Ländlicher Raum der Unionsfraktion ist. Er hatte sich 2019 zusammen mit dem damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Fritz Felgentreu für den Kauf von Löschflugzeugen stark gemacht, ohne dass die Initiative von der großen Koalition umgesetzt wurde.

"Jeden Sommer bedrohen Waldbrände die Menschen in Deutschland und Europa. An Frankreichs Westküste zerstören die Feuer gerade ganze Landschaften. Langanhaltende Trockenheit und zunehmende Höchsttemperaturen erhöhen die Gefahren, und die zivilen Helfer stoßen immer häufiger an ihre Grenzen", sagte Otte nun. Deutschland müsse "im Ernstfall gegen große Waldbrände gewappnet sein". Er sprach von einer Lücke im Schutz, die geschlossen werden müsse. Beim großen Brand in seiner Heimatregion, der Lüneburger Heide, hätten 1975 französische Flugzeuge bei der Bekämpfung des Feuers unterstützt.