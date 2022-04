22.000 Rückkehrer am Samstag Polen zählt mehr Ein- als Ausreisen in die Ukraine

Mehr als 2,8 Millionen Menschen fliehen seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Polen. Nun kehren aber immer mehr Geflüchtete in ihr Heimatland zurück: Am Samstag meldet Polen mehr Einreisen in die Ukraine als Ausreisen. Die meisten zieht es in Gebiete, die die ukrainische Armee zurückerobert hat.

Polens Grenzschutz hat am Samstag mehr Einreisen in die Ukraine als Ausreisen aus dem östlichen Nachbarland gezählt. Rund 22.000 Menschen hätten Polen Richtung Ukraine verlassen, teilte der Grenzschutz per Twitter mit. Dagegen kamen im gleichen Zeitraum aus der Ukraine 19.200 Menschen nach Polen - fast ein Viertel weniger als am Vortag.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich UN-Angaben zufolge mehr als 2,8 Millionen Menschen von dort ins Nachbarland Polen in Sicherheit gebracht. Es gibt jedoch keine offiziellen Angaben, wie viele Geflüchtete in Polen geblieben und wie viele in andere EU-Staaten weitergereist sind. Bei den Ukraine-Rückkehrern handelte es sich nach Angaben der Behörden zum Großteil um ukrainische Staatsangehörige. Sie reisen meist in Gebiete, die die ukrainische Armee zurückerobert hat.

Erst am Samstag hatte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko Geflüchtete dazu aufgefordert, an sicheren Orten zu bleiben und nicht in die Hauptstadt zurückzukehren. Moskau hatte zuletzt mit Angriffen auf die Kommandozentralen in Kiew gedroht, nachdem das ukrainische Militär angeblich russisches Gebiet beschossen haben soll.

In Deutschland stellte die Bundespolizei bislang 354.663 Geflüchtete aus der Ukraine fest. Das teilte das Bundesinnenministerium auf Twitter mit. Damit ist die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg nach Deutschland geflohen sind, seit dem Vortag um rund 4000 gewachsen. Die tatsächliche Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine dürfte höher liegen, da es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und sich Menschen mit ukrainischem Pass 90 Tage lang ohne Visum in der EU aufhalten dürfen.

Die Ukraine hatte vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar mehr als 44 Millionen Einwohner. Seit Kriegsbeginn am 28. Februar haben nach UN-Angaben mehr als 4,8 Millionen Menschen das Land verlassen.