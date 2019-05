Die Amtseinführung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj beginnt mit einem Paukenschlag. Direkt in seiner Antrittsrede verkündet der ehemalige Komiker die Auflösung des Parlaments. Zugleich legt der 41-Jährige der bisherigen Regierung den Rücktritt nahe.

Der neue Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat die Auflösung des Parlaments angekündigt. "Ich löse das Parlament auf", sagte Selenskyj bei der Zeremonie zu seiner Amtseinführung vor den Abgeordneten in Kiew. Die Neuwahlen sollen in zwei Monaten durchgeführt werden. Selenskyj kündigte außerdem an, die Immunität der Abgeordneten aufzuheben sowie eine Initiative gegen Bereicherung im Amt einzuleiten. Zudem will der Präsident den Geheimdienstchef und den Generalstaatsanwalt entlassen.

Der bisherige Komiker verfügt im Parlament über keine eigene Mehrheit, um Reformen durchzusetzen. Laut aktuellen Umfragen käme Selenskyjs Partei derzeit auf bis zu 40 Prozent der Stimmen. Planmäßig sollten die nächsten Wahlen Ende Oktober stattfinden. Ob Selenskyj befugt ist, das Parlament aufzulösen, ist juristisch umstritten.

In seiner Antrittsrede kündigte Sekenskyj außerdem an, sich für eine Waffenruhe in der Ostukraine einzusetzen. Der 41-Jährige ist der jüngste Präsident, den das Land je hatte. Er setzte sich in einer Stichwahl um das ukrainische Präsidentenamt gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko durch. Er steht für einen proeuropäischen Kurs.

Einige ranghohe Politiker hatten bereits in den vergangenen Tagen ihren Rücktritt erklärt, darunter Außenminister Pawel Klimkin. Der Verteidigungsminister Stepan Poltorak trat kurz nach der Rede Selenskyjs zurück. Bereits am Freitag hatte die Regierungspartei Volksfront des früheren Regierungschefs Arsenij Jazenjuk angekündigt, aus der Koalition auszutreten. Selenskyj legte bei seiner Amtseinführung der gesamten Regierung den Rücktritt nahe.