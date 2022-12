Kremlchef in surrealem Interview

Kremlchef in surrealem Interview Putin: "Bereit, mit allen Beteiligten zu verhandeln"

Im Staatsfernsehen gibt Russlands Präsident Putin Einblick in seine Gedankenwelt: Er wiederholt das Narrativ eines bedrohlichen Westens, der das "historische Russland" teilen wolle. Mit Blick auf die Ukraine habe er seit 2014 stets friedliche Verhandlungen gesucht. Das tue er auch jetzt noch. Doch der Westen verweigere sich.

Russland ist nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin zu Verhandlungen mit allen im Ukraine-Konflikt beteiligten Parteien bereit. Allerdings hätten die politische Führung in Kiew und ihre westlichen Unterstützer Gespräche verweigert, behauptete Putin in einem Interview mit dem staatlichen TV-Sender "Rossija-1". "Wir sind bereit, mit allen Beteiligten über akzeptable Lösungen zu verhandeln, aber das liegt an ihnen - nicht wir sind diejenigen, die sich weigern zu verhandeln, sondern sie."

Putin zeigte sich von seinem Kurs in der Ukraine überzeugt. "Ich glaube, dass wir in die richtige Richtung handeln. Wir verteidigen unsere nationalen Interessen, die Interessen unserer Bürger, unseres Volkes. Und wir haben keine andere Wahl, als unsere Bürger zu schützen", so der Kreml-Chef. Im Interview wiederholte er seine Vorwürfe gegen den Westen, dieser wolle das "historische Russland" zerstören.

Seit 2014 habe er versucht, die Situation in der Ukraine friedlich zu lösen. "Wir haben immer versucht sicherzustellen, dass alle Streitigkeiten auf friedlichem Wege durch Verhandlungen gelöst werden", so Putin. "Aber leider hat das die andere Seite anders empfunden." Tatsächlich hatte Russland 2014 den Krieg gegen die Ukraine mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim-Halbinsel begonnen.

Putin wiederholt Narrativ westlicher Bedrohung

Im Interview wies Putin erneut dem Westen die Verantwortung dafür zu. Dieser habe damit begonnen, harte Schritte militärischer Natur zu unternehmen, sagte Putin mit Blick auf die NATO-Osterweiterung. Dem Krieg in der Ukraine liege "die Politik unserer geopolitischen Gegner" zugrunde, die darauf abziele, das historische Russland zu teilen. "Teile und herrsche, das ist es, was sie immer versucht haben und immer noch versuchen. Aber unser Ziel ist ein anderes: Es ist, das russische Volk zu vereinen", so Putin.

Putin zeigte sich zudem überzeugt davon, dass die russische Armee die US-amerikanischen Patriot-Luftabwehrsysteme ausschalten werde. Dies werde "natürlich, zu 100 Prozent" geschehen, so der Kreml-Chef. Bisher habe die Ukraine diese Waffensysteme aber noch nicht erhalten. Die USA hatten bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in dieser Woche angekündigt, der Ukraine dieses Waffensystem liefern zu wollen.