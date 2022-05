Entgegen mehrfacher Einladung der politischen Führung in Kiew und auch der katholischen Kirche hat Franziskus nicht vor, in die ukrainische Hauptstadt zu reisen.

Papst Franziskus würde sich gern für ein Ende des Krieges in der Ukraine einsetzen - und dafür den russischen Präsidenten Putin treffen. Dieser hat bislang aber nicht auf die Bemühungen des Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche reagiert.

Papst Franziskus hat nach eigenen Angaben schon vor Wochen um ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau gebeten, um sich für ein Ende des Krieges einzusetzen. Er habe aber bislang keine Antwort erhalten, sagt das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche der italienischen Zeitung "Corriere Della Sera".

Bereits unmittelbar nach Kriegsbeginn am 24. Februar habe Franziskus dafür mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Ein Gespräch mit Putin habe es hingegen noch nicht gegeben. Das Angebot für ein Treffen soll Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin dem Kreml bereits Mitte März unterbreitet haben. Im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung äußerte Franziskus die Befürchtung, dass Putin momentan zu einem solchen Treffen nicht bereit sei.

Entgegen mehrfacher Einladung der politischen Führung in Kiew und auch der katholischen Kirche hat Franziskus nicht vor, in die ukrainische Hauptstadt zu reisen. "Nach Kiew reise ich vorerst nicht. Zuerst muss ich nach Moskau gehen, zuerst muss ich Putin treffen", zitiert "Corriere Della Sera" den Papst. Als Priester müsse er sich fragen, was er tun könne, um den Krieg zu beenden: "Ich tue, was immer ich tun kann. Wenn nur Putin die Tür öffnen würde …"

Im Gespräch mit der Zeitung äußerte sich der Papst auch zur Rolle des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill: Dieser könne "nicht Putins Messdiener werden". Der Patriarch hat Putins Vorgehen in der Ukraine öffentlich unterstützt und damit Irritationen auch in Teilen der orthodoxen Kirchen ausgelöst. Der Papst kritisiert Russlands Angriff auf die Ukraine und hat unlängst ein geplantes Treffen mit Kyrill abgesagt.