Am 8. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert in Kiel eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Das könnte sich nach der Wahl ändern. Bei RTL Nord treffen sich die Spitzenkandidaten der drei stärksten Parteien.

Wer wird Schleswig-Holstein zukünftig regieren? Heute Abend um 18 Uhr treffen die Spitzenkandidaten bei RTL Nord aufeinander. Es ist das erste Wahl-Triell Schleswig-Holsteins mit Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU, seinem SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller und Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold, bisher Finanzministerin der Kieler Jamaika-Koalition.

"Manchmal kommt man sich auch ein bisschen blöd dabei vor, wenn man jetzt hier im Wahlkampf über triviale Themen spricht, und parallel findet in der Ukraine ein schrecklicher Angriffskrieg statt", sagt Ministerpräsident Daniel Günther gleich zu Beginn des Triells. Trotz Krisenmodus ist die Stimmung unter den Spitzenkandidaten Schleswig-Holsteins am Set von RTL Nord gut und locker.

Am Ende des Triells hat jeder Spitzenkandidat 40 Sekunden Zeit für seinen persönlichen Wahlaufruf. Der Ministerpräsident will Kurs halten "für Investitionen in unserem Land, in unsere Infrastruktur, für eine gute Betreuung in den Kitas, eine gute Qualität in den Schulen".

Günthers Noch-Koalitionspartnerin Heinold sagt: "Wir Grüne wollen, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen. Wir brauchen gute Arbeit, bezahlbares Wohnen, verlässliche Bildung und Betreuung, Mobilität in Stadt und Land."

SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller nennt an erster Stelle bezahlbare Mieten und moderne Schulen sowie gute Löhne. Er will zudem "Klimaschutz, der für alle funktioniert. Und natürlich wollen wir unsere Familien entlasten, mit einer gebührenfreien Kita und gutem Leben im Alter."

Den Schlagabtausch der Spitzenkandidaten, heute Vormittag aufgezeichnet im "Jahr100Haus" im Freilichtmuseum Molfsee, einem Ort, der für die Vergangenheit des Landes Schleswig-Holstein und auch für seine Zukunft steht, strahlt RTL Nord für Hamburg und Schleswig-Holstein heute um 18 Uhr aus.

Zum ersten TV-Triell zur Schleswig-Holstein-Wahl sagt RTL-Nord-Programmchef Michael Pohl: "Das war ein sehr gelungenes politisches Streitgespräch über die brisanten Themen des Landes Schleswig-Holstein. Schon fast erholsam in diesen Zeiten, aber bestimmt eine gute Orientierung für die Wahlentscheidung am 8. Mai."