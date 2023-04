Reste eines "militärischen Flugobjekts" in Polen gefunden

Soll sich um Rakete handeln Reste eines "militärischen Flugobjekts" in Polen gefunden

Das polnische Dorf Zamosc liegt Hunderte Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine entfernt. Dort sind in einem Wald die Überreste eines militärischen Flugobjekts entdeckt worden. Der Fundort soll untersucht werden.

In einem Wald in Nordpolen sind offiziellen Angaben zufolge die Überreste eines militärischen Flugobjekts gefunden worden. Das Verteidigungs- und das Justizministerium bestätigten entsprechende Medienberichte. Der Fundort liegt demnach in der Umgebung des Dorfes Zamosc wenige Kilometer von der Stadt Bydgoszcz entfernt.

Er liegt Hunderte Kilometer hinter Polens Grenzen zur Ukraine, zu Belarus und zur russischen Exklave Kaliningrad. Es war zunächst unklar, worum es sich bei dem Objekt handelte, woher es kam oder wie lange es dort gelegen hatte.

Laut dem Radiosender RMF FM soll es sich um eine mehrere Meter lange Luft-Boden-Rakete handeln. Das berichtete der Sender unter Berufung auf "inoffizielle Informationen". Das Verteidigungsministerium teilte auf Twitter mit, die Sicherheit der Anwohner sei nicht bedroht. Der Fundort werde untersucht.