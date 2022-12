Roth will "Preußen" in Stiftungsnamen loswerden

Umbenennung der SPK Roth will "Preußen" in Stiftungsnamen loswerden

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist Deutschlands international wichtigste Kulturinstitution - und soll reformiert werden. In einem ersten Schritt erhalten die vielen Einzelmuseen eine stärkere Eigenständigkeit. Ins Zentrum der Debatte rückt nun der Name. Kulturstaatssekretärin Roth sähe dabei den Begriff Preußen gern abgeschafft. Es gibt Fürsprache und Kritik.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth spricht sich für eine Umbenennung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) aus. "Was haben Andy Warhol und Joseph Beuys mit Preußen zu tun?", sagte Roth dem "Spiegel". Der aktuelle Name bringe nicht "die Weltläufigkeit der Kulturgüter zum Ausdruck". Roth bemängelte zudem, der Name schließe einen großen Teil Deutschlands aus. "Preußen ist ein wichtiges, aber nicht unser einziges Erbe, diese einseitige Priorisierung ist falsch, Deutschland ist viel mehr." Neben einer umfassenden Strukturreform sei in einem zweiten Schritt auch ein "attraktiver, zukunftsgewandter Name" nötig. Einen Vorschlag dafür gebe es bislang nicht.

Auch der Präsident der Stiftung, Hermann Parzinger, sprach sich für einen anderen Namen aus. "Wenn ich SPK sage, muss ich fast immer erklären, welche Institution ich vertrete", sagte er. Es sei nicht einfach, einen neuen Namen zu finden, gute Vorschläge nehme er gern entgegen.

Kritik an den Umbenennungsplänen übte dagegen der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Der SPD-Politiker sah laut "Spiegel" darin einen "Versuch, sich von geschichtlichen Lasten zu befreien", einen "neuen deutschen Sonderweg". Thierse warf den Grünen vor, dass sie "mit moralischem Furor Geschichtsreinigung" betrieben.

Suche nach Modernität

Die von Bund und Ländern getragene Stiftung, Deutschlands international wichtigste Kulturinstitution, soll reformiert werden. Sie wird als zu behäbig eingestuft, ihre Museen international als nicht auf der Höhe ihrer Möglichkeiten. Der Stiftungsrat hatte Anfang des Monats beschlossen, die Museen und Einrichtungen des Verbunds durch mehr Autonomie zu stärken. Die umstrittene zentrale Spitze soll auf übergreifende Funktionen reduziert werden. Zur Stiftung mit rund 2000 Mitarbeitern gehören etwa die Staatlichen Museen in Berlin, deren 15 Sammlungen mit 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten präsentiert werden.

Offen ist hingegen weiter die Frage, wie die inhaltlichen Veränderungen finanziert werden können. Dazu sollen bis Sommer 2023 Vorschläge vorgelegt werden. Die Länderanteile sind seit 1996 gedeckelt. Alle Länder zusammen tragen rund 15 Prozent des Budgets, etwa 8 Prozent davon Berlin als Sitzland. Der Bund zahlt rund 86 Prozent. Ohne die Länder müsste der Bund nach zuletzt veröffentlichten Berechnungen etwa 50 Millionen Euro zusätzlich aufbringen.