"Wagner-Linie" in Ost-Ukraine Russen errichten Panzersperren 50 Kilometer hinter Front

In der Ukraine richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf den Süden, auf Cherson und den dortigen Staudamm. Aber auch im Osten sichern die Russen ihre Stellungen. Allerdings rund 50 Kilometer hinter der derzeitigen Front. Gehen sie von einem Gebietsverlust aus?

Aktuelle Sattelitenbilder zeigen eine neue russische Verteidigungslinie im Osten der Ukraine. Die Fotos des Anbieters Maxar und der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zeigen Hunderte kleine Betonpyramiden, die auf zwei Linien nahe der Hirske errichtet wurden. Offenbar sollen sie ukrainische Militärfahrzeuge aufhalten. Dabei fällt auf, wie weit weg diese Linie vom aktuellen Frontverlauf liegt. Hirske befindet sich etwa 25 Kilometer südlich von Lyssytschansk, das unter russischer Kontrolle steht und gut 50 Kilometer östlich von Bachmut, wo derzeit die Front verläuft und die Russen eigentlich angreifen, also in der Vorwärtsbewegung sind.

Wie CNN berichtet, werden die auf etwa 1,6 Kilometer Länge in zwei Doppelreihen angeordneten Betonblöcke bei Hirske auch als "Wagner-Linie" bezeichnet, in Anlehnung an die russische Söldnertruppe, die mittlerweile eine wichtige Stütze des russischen Feldzugs ist. Direkt daneben ist auf den Bildern außerdem ein Graben sichtbar. CNN zufolge zeigen Bilder der ESA, dass dieser zwischen dem 25. September und dem 5. Oktober gegraben wurde.

Ein russischer Sender habe von einer "zweiten Verteidigungslinie" gesprochen, sollten die Ukrainer dort durchbrechen. Dass es entsprechende Vorbereitungen gibt, überrascht nicht - es handelt sich um die Region, in der den Ukrainern im September überraschend große Geländegewinne gelangen. Angesichts der geringen Länge könnte es aber Möglichkeiten für ukrainische Kräfte geben, die Linie zu umfahren. Bei Hirske verläuft eine wichtige Straße nach Luhansk, der wichtigen Regionalhauptstadt. Die gleichnamige Region gehört zu den kürzlich von Russland annektierten Gebieten.

CNN zitiert ein russisches Blatt, wonach ein Ausbau der Linie von der russisch-ukrainischen Grenze bis nach Kreminna und dann in den Süden nach Svitlodarsk geplant sei. In dem Fall müsste sie allein am letztgenannten Nord-Süd-Abschnitt noch um knapp 100 Kilometer verlängert werden. Einer CNN-Berechnung zufolge müssten insgesamt 217 Kilometer befestigt werden. Weitere Bauaktivitäten seien aber auf Satellitenbildern nicht zu erkennen gewesen.