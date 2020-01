Der frühere Berliner Finansenator Thilo Sarrazin ist offenbar kein SPD-Mitglied mehr: Die österreichische Nachrichtenagentur APA meldet, dass das Landesschiedsgericht der Partei ihn am Mittwoch ausgeschlossen hat. Grund soll unter anderem ein Auftritt für die FPÖ gewesen sein.

Das Landesschiedsgericht der Berliner SPD schließt den früheren Finanzsenator Thilo Sarrazin aus der Partei aus. Die österreichische Nachrichtenagentur APA meldet unter Berufung auf Parteikreise, dass die Entscheidung am Mittwochabend gefallen sei. Eine besondere Rolle haben dem Vernehmen nach Sarrazins jüngstes Buch "Feindliche Übernahme" sowie der Auftritt des SPD-Mitglieds auf einer Veranstaltung der FPÖ im Europawahlkampf gespielt. Auf ntv.de-Anfrage konnte die Berliner SPD dazu bislang keine Angaben machen.

Sarrazin war im März 2019 an einem Diskussionsabend der Freiheitlichen Akademie Wien aufgetreten. Anwesend war unter anderem der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Auf der Veranstaltung hatte Strache laut dem österreichischen "Standard" unter anderem davon gesprochen, dass in Wiener Kindergärten "Kinder zu Märtyrern erzogen werden sollen". Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) zeigte ihn daraufhin an. Die FPÖ wies als Reaktion auf das hohe Gut der freien Rede hin.

SPD spricht von Rassismus

Sarrazin hatte noch Anfang Januar in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass er nicht an einen Parteirauswurf glaubt. "Ich habe wissenschaftliche Sachbücher geschrieben", sagte der 74-Jährige über seine umstrittenen Thesen, die er unter anderem in "Feindliche Übernahme" aufstellt. Bisher habe niemand aus der SPD-Führung belegen können, was daran sachlich falsch sei.

Die Verhandlung vor dem Landesschiedsgericht war bereits das Berufungsverfahren in den Fall. In erster Instanz war das Gericht des SPD-Kreisverbandes im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, in dem Sarrazin Mitglied ist, dem Antrag der SPD-Spitze gefolgt. Seine Thesen seien rassistisch und hätten der Partei schweren Schaden zugefügt. Sarrazin wies das zurück und legte Berufung ein.

Sarrazin steht seit vielen Jahren wegen migrationskritischer Äußerungen in seinen Büchern in der Kritik. So sprach er mit Blick auf muslimische Zuwanderer schon 2009 von Menschen, "die ständig neue Kopftuchmädchen produzieren". 2018 schrieb er, die "religiös gefärbte kulturelle Andersartigkeit der Mehrheit der Muslime" und deren steigende Geburtenzahlen gefährdeten die offene Gesellschaft, Demokratie und den Wohlstand hierzulande. Integration sei kaum möglich.