Eigentlich will Kanzlerin Merkel in Absprache mit den Länderchefs eine generelle Maskenpflicht an Schulen und - wo notwendig - die Teilung von Klassen durchsetzen. Doch daraus wird vorerst nichts. Die Länder sollen stattdessen einen Alternativvorschlag vorlegen.

Bund und Länder werden bei ihrer Videokonferenz zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie an voraussichtlich keine schärferen Schritte für die Schulen beschließen. Der Bund hatte unter anderem eine generelle Maskenpflicht in allen Schulen vorgeschlagen. Nach einer geänderten Vorlage des Bundes sollen die Länder nun bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte im Vorfeld der Beratungen dafür plädiert, Schulen weiterhin so lange wie möglich offen zu lassen - aber eine deutschlandweit einheitliche Maskenpflicht einzuführen. Auch die Bundesschülerkonferenz sprach sich gegen flächendeckende Schulschließungen aus. Diese sollten "unbedingt vermieden" werden, erklärte die Schülervertretung. Stattdessen sollten "gemischte Modelle" wie der hybride Unterricht zum Einsatz kommen.

Am Nachmittag will Kanzlerin Angela Merkel in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten weitere Schritte im Kampf gegen die Pandemie besprechen. Der Bund will unter anderem die Kontaktbeschränkungen nochmals drastisch verschärfen.