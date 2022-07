US-Präsident Biden ist für seine Versprecher und kleinen Aussetzer bekannt. Nun passiert es ihm erneut: Auf dem NATO-Gipfel in Madrid bezeichnet er die Schweiz versehentlich als Beitrittskandidaten. Er bemerkt es - und versucht die Situation mit einem Scherz zu retten.

Die sehr auf ihre Neutralität bedachte Schweiz ist beim NATO-Gipfel in Madrid kurzzeitig zum Beitrittskandidaten für das Militärbündnis geworden: US-Präsident Joe Biden schilderte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, wie es zu der historischen Entscheidung gekommen war, Finnland und Schweden in die NATO aufzunehmen. In einer Situation habe der finnische Präsident Sauli Niinistö vorgeschlagen, "die Regierungschefin der Schweiz wegen ihrer Beitrittsbestrebungen anzurufen", sagte Biden.

Der US-Präsident bemerkte seinen Versprecher sofort. "Die Schweiz, mein Gott... Ich habe offensichtlich wirklich sehr große Lust, die NATO zu erweitern", scherzte er und fügte hinzu, er habe natürlich "Schweden" sagen wollen.

Finnland und Schweden hatten nach Jahrzehnten der Bündnisneutralität angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine mit dieser Tradition gebrochen und sich um Aufnahme in die NATO bemüht. Ein Beitritt der Schweiz gilt hingegen als diplomatische Science-Fiction. Biden ist seit langem für seine Versprecher von kleineren Missgeschicken bis hin zu waschechten verbalen Entgleisungen bekannt.