Am Freitag noch in Kiew, am Samstag nahe der Front der umkämpften Stadt Bachmut: Präsident Selenskyj.

Zum wiederholten Mal besucht Präsident Selenskyj ukrainischen Truppen nahe der Front. Bei dem Treffen nahe Bachmut zeichnet er zahlreiche Soldaten aus und würdigt ihren Einsatz. Rund um die zerstörte Stadt erobern die Truppen zuletzt zahlreiche Gebiete zurück.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben "vorgerückte Stellungen" der ukrainischen Armee nahe der umkämpften Stadt Bachmut besucht. "Richtung Bachmut, vorgerückte Stellungen der Spezialeinheiten", schrieb Selenskyj auf Telegram. Er sei gekommen, um den ukrainischen Kämpfern zu gratulieren und "ihren Mut zu würdigen".

Er könne keine Einzelheiten zu den laufenden Einsätzen der Truppen bekannt geben, schrieb der ukrainische Staatschef weiter. Er habe sich aber den Bericht eines Kommandeurs angehört, mit den Soldaten gesprochen und ihren "wahrhaft heldenhaften" Einsatz gelobt.

Bachmut war im Mai von den russischen Truppen eingenommen worden. Die Stadt hatte einstmals 70.000 Einwohner, wurde aber von den längsten und blutigsten Gefechten im russischen Angriffskrieg in der Ukraine zerstört.

Im vergangenen Monat hatte die Ukraine eine lange erwartete Gegenoffensive gestartet, über deren Verlauf wenig bekannt ist. Kiew räumte jedoch schwierige Kämpfe ein und forderte seine Verbündeten zur Lieferung von weiteren Waffen und Artillerie mit großer Reichweite auf.

Mitte Juli gab die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar an, dass die ukrainischen Truppen nahe Bachmut "allmählich vorrücken". "Es gibt einen täglichen Vorstoß an der südlichen Flanke um Bachmut. An der Nordflanke versuchen wir unsere Positionen zu halten, der Feind greift an", erklärte Maljar.