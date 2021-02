Schlappe für Trumps Verteidiger: Der US-Senat erklärt, dass der Impeachment-Prozess gegen den Ex-Präsidenten nicht gegen die Verfassung verstößt. Bei einer Abstimmung votiert die Mehrheit der Abgeordneten für eine Fortsetzung des Verfahrens.

Die Verteidiger von Donald Trump sind mit dem Versuch gescheitert, das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten gleich zu Beginn zu stoppen. Sie hatten argumentiert, das Verfahren sei verfassungswidrig, weil Trump nicht mehr im Amt sei.

Der US-Senat wertete das Verfahren mit einem Votum am Dienstagabend (Ortszeit) jedoch als verfassungsgemäß und machte so den Weg frei für das weitere Prozedere. Damit können Anklagevertreter und Verteidiger ab Mittwoch ihre Argumente in der Sache vortragen.

Die Anklagevertreter argumentierten, Trump müsse für sein Handeln als Präsident bis zum letzten Tag im Amt geradestehen - und damit auch für die Attacke seiner Anhänger auf das Kapitol zwei Wochen vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus.

Insgesamt stimmten 56 Senatoren dafür, das Verfahren als verfassungsgemäß einzustufen, darunter auch sechs von Trumps Republikanern. 44 Senatoren der Republikaner erklärten den Prozess bei der Abstimmung dagegen für nicht verfassungsgemäß.

Die Abstimmung machte erneut deutlich, dass eine Verurteilung Trumps wegen Anstiftung zum Aufruhr höchst unwahrscheinlich ist: Für einen Schuldspruch ist im Senat eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Deswegen müssten mindestens 17 Republikaner für eine Verurteilung stimmen.