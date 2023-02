Auch im südkoreanischen Luftraum taucht am Sonntag laut Militärangaben ein ausländischer Ballon auf. Das Fluggerät aus Nordkorea werde nicht als Bedrohung eingestuft, erklärt das Verteidigungsministerium. Dennoch seien Maßnahmen eingeleitet worden.

Über Südkorea ist nach Angaben des Militärs ein nordkoreanischer Ballon gesichtet worden. Er sei aber nicht als Bedrohung eingestuft worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Seoul. Das Fluggerät sei am Sonntag kurz in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen. Es seien Maßnahmen eingeleitet worden. Welcher Art diese waren, wurde nicht bekannt.

Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, es habe sich um einen Wetter- und nicht um einen Spionage-Ballon gehandelt. Das Luftschiff habe den südkoreanischen Luftraum nach einigen Stunden wieder verlassen.

Die USA hatten am Wochenende einen mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballon über ihrem Territorium abgeschossen. Der Ballon hat die Beziehungen zwischen China und den USA belastet.

Zwischen Süd- und Nordkorea waren die Spannungen zuletzt gestiegen, nachdem Nordkorea im vergangenen Jahr so viele Raketentests vorgenommen hatte wie noch nie. Südkorea erregte mit Manövern mit den USA den Zorn der Regierung in Pjöngjang. Ende Dezember waren zudem fünf nordkoreanische Drohnen in den Süden eingedrungen, von denen eine kurz in eine Verbotszone rund um das südkoreanische Präsidialamt eindrang. Südkoreas Militär ließ Kampfjets und Hubschrauber aufsteigen, schoss die Drohnen aber nicht ab und erntete dafür Kritik.