So lief die Landtagswahl in Brandenburg

Alle Daten, alle Infografiken So lief die Landtagswahl in Brandenburg

Zitterwahl in Brandenburg: Erste Hochrechungen deuten ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD an. Die Sozialdemokraten liegen knapp vorn. Wie schlagen sich CDU, Linke, Grüne und die Freien Wähler? Die Daten aus Potsdam in der Übersicht.

Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat die SPD ersten Prognosen zufolge ihre Position als stärkste Kraft im Land knapp verteidigt. Dahinter landete mit massiven Zugewinnen die AfD, wie erste Zahlen am Wahlabend zeigten.

Die Sozialdemokraten kommen laut ARD-Prognose auf 27,5 Prozent und erzielten damit ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei Landtagswahlen in dem Bundesland, in dem die SPD seit der Wiedervereinigung ununterbrochen die Regierung stellt. Kräftig zulegen konnte die AfD, die mit 22,5 Prozent zur zweitstärksten Partei wurde.

Die CDU landete in Brandenburg mit Abstand auf Platz drei und kam laut ARD auf 15,5 Prozent. Die bislang an der Landesregierung beteiligte Linke rutschte demnach auf 11 Prozent ab. Die Grünen legten auf 10 Prozent zu. Die FDP und die BVB/Freien Wähler mussten um den Einzug in den Potsdamer Landtag bangen.