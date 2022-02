Der Krieg in der Ukraine bedeutet eine humanitäre Katastrophe. Leidtragende sind vor allem die 7,5 Millionen Kinder in dem Land. Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kinder e.V." setzt sich in der Ukraine dafür ein, dass die Folgen des Krieges gemildert werden. Helfen Sie mit einer Spende!

Russland greift die Ukraine an. Bodentruppen dringen in das Land ein und Luftangriffe werden gemeldet. Die Regierung in Kiew spricht von einem großangelegten Krieg. Heißt: Auch 7,5 Millionen Kinder sind in Gefahr. Schwerer Beschuss hat die Wasser-Infrastruktur und schulische Einrichtungen beschädigt. Kinder sind in Lebensgefahr geraten.

Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und ihre Partner-Organisationen arbeiten an lebensrettenden Maßnahmen. Dazu gehören: Evakuierungen, Transport von sauberem Trinkwasser sowie die Bereitstellung von Gesundheits-, Hygiene- und Notfallschulungsmaterial. Außerdem sind psychosoziale Teams für die Kinder im Einsatz, die bereits jetzt traumatisiert sind.

So können Sie spenden

Helfen Sie mit! Schicken Sie eine SMS mit dem Stichwort "Ukraine" an die 44844 und helfen Sie mit 10 Euro (10 Euro/SMS + ggf. Kosten für den SMS-Versand).

Alle Infos auch auf www.rtlwirhelfenkindern.de.