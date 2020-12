Corona-Krise, Kurzarbeit, Lockdown: Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sprudeln in diesem Jahr weniger üppig als in den Jahren zuvor. Auch im November gehen die Einnahmen des Fiskus zurück. Das Finanzierungsdefizit wächst damit weiter.

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind auch im November deutlich gesunken. "Die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise belasteten weiterhin das Steueraufkommen", heißt es im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums. Die Steuereinnahmen fielen demnach um 7,0 Prozent auf 47,5 Milliarden Euro. Im Zeitraum Januar bis November 2020 belief sich das Minus beim Fiskus auf acht Prozent - bei Einnahmen von 589 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus der Lohnsteuer sanken im November um 5,7 Prozent binnen Jahresfrist. "Hierzu trug unter anderem auch der Anstieg der Kurzarbeiterzahlen aufgrund des Teil-Lockdowns bei."

In den ersten elf Monaten wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 133,6 Milliarden Euro aus. Denn neben den geringeren Einnahmen schlagen sich die Corona-Hilfen auch in deutlich höheren Ausgaben nieder. Allerdings spart der Bund wegen der niedrigen Zinsen derzeit an anderer Front: Die Zinsausgaben lagen bis einschließlich November bei 4,9 Milliarden Euro und damit rund 59 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Trotz der starken Aufholjagd der Konjunktur im Sommerquartal und dem Rekordwachstum von 8,5 Prozent sieht das Finanzministerium Risiken für die weitere Entwicklung. "Aufgrund des derzeitigen Pandemiegeschehens und der notwendigen Eindämmungsmaßnahmen ist für das Abschlussquartal mit einer deutlich schwächeren konjunkturellen Entwicklung zu rechnen", schrieben die Ministeriums-Experten. Viele Ökonomen erwarten wegen des Lockdowns einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes Ende 2020.