Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Der Inselstaat ist sich der Bedrohung bewusst. Ein Bericht des Verteidigungsministeriums kommt zu dem Schluss, dass ein Angriff China vor erhebliche Schwierigkeiten stellen würde. Grund seien unter anderem die verwendeten Transportschiffe der Volksrepublik.

Trotz massiver militärischer Machtdemonstration aus Peking ist Taiwan überzeugt, dass China bei einer möglichen Invasion des Inselstaats vor erheblichen Schwierigkeiten steht. Chinas Transportkapazitäten seien derzeit begrenzt und die Volksrepublik sei nicht in der Lage, alle Streitkräfte auf einmal anzulanden, schrieb das taiwanesische Verteidigungsministerium in seiner jüngsten Bewertung der Bedrohungslage.

China sei wegen "nicht standardisierten" Roll-on/Roll-off-Schiffen auf Hafenanlagen und für ihre Transportflugzeuge auf Flughäfen angewiesen. "Das Militär des Landes verteidigt jedoch Häfen und Flughäfen sehr stark, und es wird nicht einfach sein, diese zügig zu besetzen. Die Landeoperationen werden mit extrem hohen Risiken verbunden sein", heißt es in dem Bericht. Auch die Logistik stehe vor Herausforderungen, da etwaige Landungstruppen über die Meerenge von Taiwan, die die beiden Länder trennt, mit Waffen, Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden müssten.

China müsste auch einen Teil seiner Streitkräfte in Reserve halten. "Die Militärbasen der USA und Japans befinden sich in der Nähe Taiwans, und jeder Angriff würde genau überwacht werden und China müsste Kräfte zurückhalten, um eine ausländische Militärintervention zu verhindern", heißt es weiter.

Die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Taiwan beklagt sich seit mehr als einem Jahr über Einsätze der chinesischen Luftwaffe in der Nähe der Insel und Militärübungen auf dem Land. Die Regierung in Peking betrachtet den Inselstaat als abtrünnige Provinz. Aus taiwanischer Sicht will China mit seinem Vorgehen die Einsatzbereitschaft Taiwans testen und dessen Streitkräfte ermüden.