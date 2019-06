Ein russischer Abgeordneter hält im georgischen Parlament eine Rede - ausgerechnet vom Sitz des Parlamentspräsidenten aus. Die Opposition fürchtet russische Einflussnahme - und zieht mit 10.000 Demonstranten auf die Straße. Einige von ihnen versuchen, das Parlament zu stürmen.

Tausende Demonstranten haben versucht, das Parlament in Georgiens Hauptstadt Tiflis zu stürmen. Sicherheitskräfte drängten die rund 10.000 Menschen zurück, zahlreiche Demonstranten versuchen aber weiterhin, in das Gebäude zu gelangen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Offenbar durchbrachen einige Demonstranten Polizeisperren und gelangten in den Innenhof des Parlaments, wurden aber zurückgedrängt. Sie fordern den Rücktritt von Parlamentspräsident Irakli Kobachidse. Das Innenministerium drohte mit einem harten Durchgreifen der Polizei.

Hintergrund ist lokalen Medienberichten zufolge der Besuch einer russischen Delegation bei einer Tagung im Plenarsaal. Dabei habe ein Duma-Abgeordneter den Vorsitz der Tagung zu religiösen und politischen Fragen übernommen. Der russische Abgeordneten Sergej Gawrilow hielt währendessen vom Sitz des Parlamentspräsidenten aus eine Rede auf Russisch - was bei den Demonstranten zusätzlich für Empörung sorgte. Die Opposition hatte zu einer Demonstration aufgerufen, weil sie befürchtet, dass Russland an Einfluss in der Ex-Sowjetrepublik gewinnen könnte. Auch die georgische Präsidentin Salome Surabischwili kritisierte die Tagung als Versuch des Nachbarlandes, um politische Ziele zu verfolgen. "Für Russland ist dies die übliche Methode". sagte sie.

Die Opposition hatte laut der Nachrichtenseite "Meduza" behauptet, Gawrilow habe die abtrünnige Region Abchasien besucht, die Georgien als besetztes Gebiet ansieht. Außerdem habe Gawrilow am "Krieg gegen Georgien teilgenommen". Gawrilow wies die Vorwürfe demnach zurück und sagte, er sei "nie an irgendwelchen Aktionen auf dem Territorium von Abchasien beteiligt" gewesen.

Das prowestlich ausgerichtete Georgien wurde seit seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991 von einem Bürgerkrieg und einem bewaffneten Konflikt mit Russland erschüttert. Im August 2008 kam es zu einem kurzen, aber blutigen Krieg, an dessen Ende Moskau die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Süd-Ossetien und Abchasien anerkannte und dort Militärstützpunkte errichtete. Russland betrachtet die ehemalige Sowjetrepublik Georgien als seine Einflusssphäre.