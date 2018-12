Politik

Khashoggi ist Person des Jahres: "Time Magazine" ehrt getöteten Journalisten

Jedes Jahr wählt das "Time Magazine" die Person des Jahres - dieses Mal mit einer Premiere: Erstmals werden mehrere Reporter geehrt, darunter auch der ermorderte saudische Journalist Khashoggi. Platz zwei geht an den Gewinner aus dem Jahr 2016.

Das "Time Magazine" hat den ermordeten saudischen Journalisten Khashoggi zur "Person des Jahres" gekürt. Das US-Magazin teilte mit, der Titel gehe an die "Wächter" im "Krieg gegen die Wahrheit". Es ist das erste Mal, dass "Time" Journalisten als Persönlichkeiten des Jahres auswählte. Auch ist es das erste Mal, dass das Magazin einem Verstorbenen diesen Titel verlieh. Khashoggi war im Oktober von einem Killerkommando im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden.

Das "Time Magazine" zeichnete außerdem Maria Ressa in den Philippinen aus, die die Nachrichtenseite "Rappler" betreibt. "Rappler" zeichne den brutalen Krieg gegen Drogen von Präsident Rodrigo Duterte nach. Ausgezeichnet wurde auch die Redaktion der Zeitung "The Capital Gazette" in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland. Ein Attentäter hatte im Juni fünf Mitarbeiter des Blattes erschossen.

Ferner würdigte das US-Magazin zwei junge Reporter der Nachrichtenagentur Reuters, die seit einem Jahr in Myanmar inhaftiert sind. Die beiden Myanmarer Kyaw Soe Oo und Wa Lone - wie die Mehrheit ihrer Landsleute Buddhisten - hatten wegen eines Massakers der Armee an zehn Jungen und Männern der muslimischen Minderheit der Rohingya recherchiert.

US-Präsident Trump landet auf Platz zwei

Trump landete in der "Time"-Rangliste der Persönlichkeiten des Jahres hinter den Journalisten auf Platz zwei. Auf dem dritten Platz folgt der US-Sonderermittler Robert Mueller, der unter anderem mutmaßliche illegale Kontakte von Trump-Mitarbeitern mit Russland während des Wahlkampfs 2016 untersucht. Im gleichen Jahr war Trump vom Magazin zur Person des Jahres ernannt worden.

Im vergangenen Jahr hatte "Time" den Titel ebenfalls nicht nur an eine einzelne Persönlichkeit verliehen. Damals wurden als "Person des Jahres" all diejenigen gewürdigt, die ihre Stimme gegen sexuelle Übergriffe erhoben hatten.

"Time" verleiht den Titel nach eigenen Angaben jeweils an diejenige Persönlichkeit, die "zum Guten oder zum Schlechten am meisten beigetragen hat, um die Ereignisse des Jahres zu beeinflussen". Zu den Geehrten gehören auch Kanzlerin Angela Merkel und in der Vergangenheit Adolf Hitler, Königin Elizabeth II.

Quelle: n-tv.de