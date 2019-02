Trump erwartet Sieg gegen IS in 24 Stunden

"Tolle Meldungen" aus Syrien Trump erwartet Sieg gegen IS in 24 Stunden

Erst kürzlich kündigte US-Präsident Trump den baldigen Sieg gegen den IS in Syrien an. Nun äußert er sich noch etwas genauer zu den "tollen Meldungen" aus Syrien: Das Ende des Kalifats ist nach nach seinen Worten nur noch eine Frage von Stunden.

US-Präsident Donald Trump rechnet binnen 24 Stunden mit einem Sieg über die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. Es gebe "viele tolle Meldungen" zu Syrien und "unserem Erfolg bei der Auslöschung des Kalifats", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Er stellte dabei in Aussicht, den Sieg über den IS innerhalb der bevorstehenden 24 Stunden verkünden zu können.

Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hatten am Wochenende die "finale Offensive" gegen die letzte Bastion des IS im Osten Syriens gestartet. Dort wurden die Dschihadisten in den vergangenen Tagen laut SDF auf eine Fläche von nur einem Quadratkilometer zurückgedrängt.

Der IS hatte 2014 weite Teile Syriens und des Irak unter seine Kontrolle gebracht und ein "Kalifat" ausgerufen. Zu der internationalen Koalition von Staaten, die gegen den IS kämpft oder den Kampf unterstützt, gehören neben der Führungsmacht USA eine Reihe europäischer Länder, Australien und Kanada sowie mehrere arabische Staaten. Im Irak gilt der IS bereits als besiegt.

Im Dezember hatte Donald Trump angekündigt, alle 2000 US-Truppen aus Syrien aabziehen zu wollen. Dies war eines seiner Wahlkampfversprechen gewesen.